BEAUTIFUL/ Anticipazioni 16 dicembre: Reese rivela a Taylor che..

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI DEL 16 DICEMBRE 2019

Nelle ultime puntate di Beautiful, abbiamo lasciato Taylor e Reese impegnati in una conversazione scomoda per il medico. Prima dell’arrivo della psicologa, Reese infatti era intento a giocare al poker online, ma quando Taylor ha parlato del parto, ricordandogli quanto possa essere sconvolto, il suo volto si è inscurito. Reese ripercorrerà così quei tragici momenti a Catalina al fianco della psicologa, decisa a fargli comprendere che essere un brillante specialista non avrebbe comunque potuto evitare a Hope di fare i conti con la perdita della bambina. Nonostante la situazione, a casa Forrester si respira un’aria piuttosto tesa. Soprattutto per quanto riguarda Ridge e i suoi conti in sospeso con Bill, di cui non si fida affatto. Brooke cercherà ancora una volta di mediare fra i due uomini, sottolineando al marito che lo ama e che vorrebbe vedere Bill gentile nei confronti dei loro figli. Ridge digerirà il fatto che l’editore sia comunque importante per Logan?

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

I fan di Beautiful potranno assistere ad una nuova puntata su Canale 5 nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 16 dicembre 2019. La soap verrà trasmessa dalle 13:41 in poi, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati ieri: Xander cerca di confortare Zoe, visibilmente preoccupata per gli ultimi eventi. La ragazza infatti crede di dover sempre difendere l’operato del padre Reese, l’unico presente al fianco di Logan in occasione del parto. Teme infatti che i Forrester lo ritengano in qualche modo colpevole, anche se nessuno magari ha il coraggio di dirglielo. Xander però pensa che il medico non avrebbe comunque potuto evitare il peggio. Intanto, Reese contatta Taylor e fissa un appuntamento per vederla al più presto, senza spiegarle il motivo, mentre Hope parla con le altre donne della famiglia della grave perdita subita. La morte di Beth ha sconvolto la ragazza, che può contare sull’aiuto della madre e persino di Steffy, addolorata nel vedere che la sua rivale ha subito un grave lutto e che Kelly non avrà la sorellina come previsto. Taylor raggiunge poco dopo la villa e fa le sue condoglianze a Hope, manifestando il suo forte dispiacere. La psicologa si offre di fare qualsiasi cosa per lei e poi viene accompagnata alla porta da Brooke. Anche Logan è felice di vederla partecipe del loro cordoglio e Taylor arriva persino ad abbracciarla. Wyatt invece consola Liam, invitando lui e Hope a trasferirsi a casa sua per non rimanere da soli. Mentre Zoe confessa a Xander di non volere che il padre soffra ancora, Reese non mostra alcun segno di dolore e pensa invece a giocare online. Riceve poi la visita di Taylor, che gli racconta quanto sia stata triste e commovente la riunione a casa Forrester. La psicologa è sicura che Reese non voglia ammettere di essere scosso: sa che quanto è successo a Catalina ha delle conseguenze anche sul suo equilibrio. Rimasta da sola con la madre, Hope apre il suo cuore e rivela di essersi sentita più forte grazie alla presenza delle persone che le vogliono bene. Anche se all’inizio avrebbe preferito evitare la riunione, visto che avrebbe dovuto parlare in continuazione della morte di Beth. Le lacrime tornano presto sul volto della ragazza, che non riesce a trovare conforto nemmeno nell’idea di Liam che un giorno formeranno la loro famiglia e che Beth sarà sempre con loro.





