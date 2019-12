Beautiful/ Anticipazioni puntata 7 dicembre: fin dove si spingerà Reese?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 7 NOVEMBRE

La puntata di Beautiful che ci attende oggi, sabato 7 dicembre, vedrà un tipo losco minaccerà il dottor Reese di rapire Zoe se lui non salderà il suo debito. Il medico infatti non è il personaggio integerrimo che vorrebbe apparire. Ha un passato che vuole tenere nascosto ed il vizio del gioco. I molti debiti da pagare lo hanno quasi costretto a rifugiarsi a Los Angeles, dove l’uomo sperava di poter vivere sereno. Ma un suo creditore lo ha trovato e ora minaccia di fare del male alla figlia. Zoe dal canto suo è molto spaventata dal fatto che il padre l’abbia raggiunta in città, ma ignora che dietro tutto questo vi sia un malvivente che vuole farle del male. Hope intanto entrerà in sala parto assistita solo dal dottor Reese. Liam infatti sta volando verso di lei ma i contrattempi dovuti al maltempo hanno ritardato il suo arrivo. Il ragazzo infatti non è potuto partire col volo fissato, che è stato annullato, ed ora sta volando verso Hope su un elicottero che è riuscito a fargli avere suo padre Bill. A causa delle contrazioni e della preoccupazione per quel parto troppo prematuro Hope intanto sviene in sala parto. Come andrà a finire? Liam riuscirà a giungere in tempo per vedere nascere la sua seconda figlia? E Beth ce la farà con l’aiuto del dottor Reese a venire al mondo? E ancora, come riuscirà il medico a risolvere i problemi legati al suo debito? Per saperlo dovremo attendere una nuova avvincente puntata di Beautiful.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Andiamo a vedere cosa accaduto nelle ultime puntate della soap americana Beautiful che ci ha riservato diverse sorprese. Bill, dopo aver messo al corrente Brooke e Ridge della difficile situazione che stanno vivendo Liam e Hope, si offre di trovare un elicottero anche per loro. Hope infatti, sta per avere la sua bambina proprio sull’isola di Catalina dove lei e Liam avevano programmato una vacanza. Ma le cose non sono affatto messe bene per i due. Liam, che è dovuto partire in fretta per raggiungere Steffy e la piccola Kelly che stava male, è adesso bloccato dal maltempo lontano dalla donna che sta per mettere al mondo sua figlia ed il parto troppo prematuro di Hope non promette niente di buono. Ad occuparsi della nascita della piccola Beth c’è il dottor Reese, il quale è preoccupato sia dalla tempesta che imperversa in città, sia dal fatto che l’uomo al quale aveva chiesto del denaro sembra sempre più intenzionato a rifarsi su sua figlia Zoe se non riavrà indietro i soldi. Brooke riesce a parlare al telefono con la figlia, che appare sempre più spaventata. Intanto Liam riesce a salire sull’elicottero e a dirigersi verso la moglie.

