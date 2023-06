Beautiful/ Anticipazioni 16 giugno 2023: Ridge sotto shock dal racconto di Taylor su Sheila

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 16 giugno 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 16 giugno ci svelano che Ridge invita Sheila a trovare un senso alla morte di Finn, le dispiace per quanto accaduto, ma ora è il momento per lei di andare. Taylor, però, insiste: la donna è la nonna di Hayes, suo nipote, quindi fa parte della famiglia Forrester. Lo stilista resta a guardarla, sorpreso e chiedendosi per quale motivo la sua ex moglie stia difendendo la Carter in quel modo. Intanto, Hope e Liam fanno visita a Steffy nella sua stanza d’ospedale, ma lei ha gli occhi chiusi. Entrambi sono felici che si sia svegliata e sia tornata; erano tutti preoccupati per lei. Liam dice a Steffy che i bambini stanno benissimo, e ben presto le porterà Kelly e Hayes, così che anche loro possano far visita alla loro mamma. Poi Hope e Liam la lasciano riposare, ma in quel momento Steffy apre gli occhi e li guarda uscire dalla stanza.

Ridge informa Taylor che Sheila non è parte della loro famiglia, ma quest’ultima interviene per ricordare loro che suo figlio Finn è morto. Il Forrester lo sa, ma lei può piangerlo a modo suo. Inoltre non crede che sua figlia sia contenta di sapere che la sua terribile suocera sia qui. Taylor ribatte contro l’ex marito e gli racconta come Sheila ora sia una persona importante per lei, spiegandogli come l’ha salvata sul tetto dell’ospedale. Sheila era sul punto di togliersi la vita, e lei ha tentato di aiutarla ma è scivolata dalla sporgenza. Taylor sarebbe morta se Sheila non l’avesse trattenuta saldamente e messa in salvo. Ridge rimane sconcertato dal racconto.

Beautiful, anticipazioni puntata 16 giugno 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Ridge si dice dispiaciuto per quanto accaduto a Finn, ma ciò non lo riporterà indietro. Sheila prende la decisione di andarsene. Nel frattempo, alla Forrester, Quinn dice a Eric di essere sollevata che Steffy stia bene, ma non si capacita della morte di Finn. Intanto Carter arriva in ospedale e Zende lo accoglie calorosamente, poi gli confida che vorrebbe chiedere a Paris di sposarlo e ha bisogno del consiglio di un amico…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Sheila, oppressa dai sensi di colpa per aver ucciso suo figlio ed essendo l’unica a saperlo, è sul punto di compiere l’estremo gesto. La donna sale sul tetto dell’ospedale e pensa di farla finita. L’intervento di Taylor evita il peggio, ma il dramma è dietro l’angolo: la dottoressa scivola, nel tentativo di salvarla, e rischia di cadere giù. Sheila l’afferra saldamente e riesce a salvarla. Le due donne restano vicine e capiscono di poter contare l’una sull’altra. Nel frattempo, Zende e Paris arrivano in ospedale e restano in attesa di notizie insieme a Liam e Hope.

In quel momento, Steffy si sveglia e tutta la famiglia si riunisce accanto a lei. La ragazza fa fatica a riprendere conoscenza, e non sembra ricordare nulla della notte della sparatoria. Il tenente Baker arriva in ospedale e informa i familiari che sono iniziate le indagini per scoprire chi ha ucciso Finn e sparato a Steffy.











