Beautiful/ Anticipazioni 16 novembre: Quinn è dubbiosa sulla richiesta di Eric

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 16 novembre

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 16 novembre ci svelano che Ridge nota come Carter sia altrove, e gli chiede cosa stia succedendo, non sapendo nulla della richiesta che Eric ha fatto a lui e Quinn. Alla casa sulla scogliera, Steffy e il piccolo Hayes si stanno godendo dei momenti di relax con Liam, Hope e i loro figli, quando arriva Finn. La conversazione si sposta su Sheila e su quanto accaduto ultimamente. Finn ammette di essere in conflitto quando si tratta di sua madre dato che ha sempre pensato di incontrarla per anni, ma non immaginava che potesse essere proprio lei.

Beautiful/ Anticipazioni 15 novembre: Quinn rifiuta la proposta di Eric, poi però...

Liam e Hope offrono il loro sostegno, dicendosi pronti a tenere i bambini per un po’ di tempo finché non saranno certi che Sheila starà alla larga. Steffy non è sicura che potranno mai essere al sicuro, ecco perché Finn ha dovuto essere duro con la Carter.

Beautiful, anticipazioni puntata 16 novembre

Nella puntata di oggi di Beautiful, Ridge si confronta con Eric in merito alla proposta dell’acquisizione della boutique di Berlino, poi lo stilista parla col padre del suo matrimonio con Quinn. Il Forrester senior afferma in modo criptico che è determinato a dare a Quinn la vita che merita. Ridge non riesce proprio a capire il fatto che lui l’abbia perdonata dopo tutto quello che è accaduto con Carter. Intanto, nel suo ufficio, l’avvocato non riesce a smettere di pensare a Quinn. Improvvisamente, appare proprio lei. Quinn chiude la porta e dice che devono parlare di quello che è successo ieri sera. Gli dice che l’atteggiamento di Eric non è cambiato, segno che suo marito intende proprio darle il via libera ad avere dei rapporti intimi con Carter…

Beautiful/ Anticipazioni 14 novembre: Quinn confusa dalla strana richiesta di Eric...

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Quinn e Carter stanno ancora parlando nel salotto di Villa Forrester. I due ripensano all’intesa che avevano, ma poi concordano sul fatto che non possono tornare sui loro passi: Quinn ha preso la sua decisione. Si asciuga le lacrime e dice che deve andare di sopra. Carter le dice che è fantastica ed Eric è fortunato ad averla nella sua vita. La Fuller ricambia il complimento e poi gli augura la buona notte. Carter esce di casa, e Quinn si asciuga visibilmente gli occhi, poi raggiunge suo marito in camera da letto.

Beautiful/ Anticipazioni 12 novembre: l'insolita richiesta di Eric a Quinn e Carter

Eric è ancora sveglio quando sua moglie arriva. La donna gli dice che sta ancora elaborando tutto quello che è successo stanotte. Lo stilista insiste sul ripensare alla sua proposta: lui non può soddisfarla con passione. Quinn gli assicura che è più che sufficiente, quindi lo bacia e dorme con lui. Nel suo loft, Carter ripensa a quando era con Quinn e immagina di baciarla e fare l’amore con lei davanti al caminetto.











