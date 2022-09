Beautiful/ Anticipazioni 16 settembre: Carter e Quinn vengono quasi scoperti da Eric

Beautiful, anticipazioni puntata 16 settembre: Eric chiama Carter e…

Le anticipazioni sulla puntata di Beautiful di oggi, 16 settembre, svelano che Eric, su consiglio di Ridge, fa una video chiamata a Carter per annunciargli che intende iniziare le pratiche del divorzio. Al loft, l’avvocato è in compagnia di Quinn quando il suo cellulare inizia a squillare. La donna riesce a nascondersi per tempo, ed Eric domanda a Carter se lo abbia interrotto nel bel mezzo di qualcosa. Poi gli dice che vuole iniziare il divorzio e discutere della linea di gioielli della moglie, che intende tagliare fuori dall’azienda.

Beautiful/ Anticipazioni 15 settembre: la proposta di Brooke, Ridge è sconvolto...

Ridge si intromette nella videochiamata e nota un vestito sul divano che appartiene a una donna… Chiusa la chiamata, Carter e Quinn si chiedono se stiano facendo la cosa giusta, continuando a vedersi di nascosto. Alla Forrester, intanto, Brooke chiede se hanno idea di chi sia la nuova fiamma dell’avvocato.

Beautiful e Una vita/ Anticipazioni 15 settembre: Carter con Quinn, Rodrigo torturato

Beautiful, anticipazioni puntata 16 settembre: Paris aiuta Finn e Steffy con il bambino

Nella puntata di oggi di Beautiful, alla casa sulla spiaggia, una volta che hanno concluso gli affari con Paris, Hayes inizia a piangere. Steffy va a prendere suo figlio per dargli da mangiare, cercando di calmarlo con l’aiuto di Finn, ma il bambino non sembra avere fame. A quel punto, Paris si offre di aiutarli e lo rilassa con il canto. Finn e Steffy sono soddisfatti, e ringraziano la giovane per il suo “tocco magico”.

Beautiful, dove eravamo rimasti: la proposta di Brooke a Ridge

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Quinn e Carter sono ancora insieme nel loft, ma concordano sul fatto che non possono continuare a vedersi. Proprio in quel momento, l’avvocato riceve una video chiamata da Eric, che per poco non coglie lui e la moglie sul fatto. Vedendolo mezzo nudo, gli chiede cosa stia succedendo… Intanto, alla casa sulla spiaggia, Paris fa visita a Steffy e Finn per aggiornare la giovane Forrester sui risultati della sua fondazione.

Beautiful/ Anticipazioni 14 settembre: tra Carter e Quinn è di nuovo passione...

Alla Forrester, Brooke e Ridge discutono sull’articolo che elenca i due come co-CEO dell’azienda, un titolo che spetta in realtà a lui e sua figlia Steffy. A quel punto, la Logan propone al marito di nominarla amministratore delegato insieme a lui, almeno fino a quando Steffy non sarà tornata al lavoro dalla seconda maternità. La conversazione tra i due rimane in sospeso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA