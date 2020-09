Beautiful/ Anticipazioni 16 settembre: cosa succede alla piccola Phoebe?

Anticipazioni Beautiful puntata 16 settembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 16 settembre, Flo si avvicina a salutare le sue zie e le due sorelle Logan le raccontano subito dell’episodio della piccola Phoebe. I sensi di colpa di Flo aumentano sempre di più e maledice Zoe, capendo solo in quel momento che la sua complice ha fatto di tutto per tenerla lontana dal matrimonio. Decide, quindi, di parlare ancora con Hope ma Thomas si rende conto di quello che sta per succedere e la blocca, iniziando a minacciarla apertamente di rovinarla per sempre se dirà a Hope del loro segreto. Liam, appena ritornato nel salone dopo essere stato a consolare Hope, sente la conversazione anche se non riesce a capire tutto ma percependo distintamente le parole Hope, Beth e segreto. Questo pensiero non riesce ad abbandonarlo e così chiede al fratello Wayth di indagare in modo discreto con la sua fidanzata per capire quale sia questo segreto così terribile che Thomas e Flo condividono.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Hope si è appena sentita chiamare da Phoebe mamma e questo le ha causato un momento di tentennamento proprio mentre sta pronunciando il suo sì. Thomas si rende conto della titubanza della donna e per questo chiama in causa ancora una volta Douglas, dicendo alla Logan che lui e il bambino sono in attesa di una sua risposta per essere finalmente una vera famiglia. Lo sguardo speranzoso di Douglas è la chiave per far capitolare Hope che pronuncia il suo consenso e si scambia l’anello nuziale con Thomas: sono quindi diventati il signore e la signora Forrester. Subito dopo gli invitati vanno a congratularsi con i due sposi ma è evidente che non c’è un clima di festa. Brooke piange e non riesce ad ammorbidirsi neanche quando Thomas le promette che farà di tutto per rendere felice sua figlia. Neanche Liam riesce a congratularsi con i due, nonostante Steffy insista per creare finalmente un clima distensivo fra lui e suo fratello. Liam, però, riesce a dire solo a Hope che se lei è felice di questa nuova situazione, allora anche lui lo è per lei. Poi, quando incontra Thomas da solo, gli dice che lo reputa un uomo indegno perché solo un’infida persona ne approfitta di una donna indifesa e disperata.

Zoe prova ancora una volta a convincere Flo che non è il caso di arrivare alla villa dei Forrester per impedire il matrimonio fra Hope e Thomas. Il pensiero della Buckingham è che le cose siano andate come dovevano andare e che con il matrimonio di Hope finalmente ogni cosa sarà al suo posto, tutti avranno una vita felice e loro due, insieme al padre Reese, eviteranno di finire in prigione. La Fulton, però, per quanto sia ubriaca per darsi coraggio, comunque non riesce più a tenere il segreto e per questo motivo decide di non ascoltare le parole della sua complice, reputando che voglia solo proteggere se stessa e il padre, ma di andare dritta da Hope a raccontarle finalmente tutta la verità. Quando arriva a casa Forrester, però, scopre subito che è troppo tardi perché la cugina e Thomas hanno già pronunciato i voti nuziali. Vorrebbe in ogni caso parlare con Hope per dirle che non solo la sua bambina è viva ma anche che Thomas, che forse è anche un assassino, sapeva tutto e non ha voluto dirle niente. La ragazza, però, ha abbandonato la festa del suo matrimonio con la scusa di avere molto mal di testa per le troppe emozioni della giornata e Flo viene trascinata da Pam in cucina per essere aiutata con il buffet.



