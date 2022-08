Beautiful/ Anticipazioni 17 agosto: Justin elimina il video che scagiona Liam…

Beautiful, anticipazioni puntata 17 agosto: la mossa di Justin contro Liam e Thomas

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 17 agosto svelano che Hope e Steffy sono in ansia per il fatto che Liam dovrà affrontare un processo nel quale non potrà dimostrare di non aver investito Vinny volontariamente, e che si è trattato di un incidente. Katie è preoccupata per come Will potrà gestire una condanna del padre ad anni di carcere, ma Bill è fiducioso di riuscire a cavarsela, contando sull’aiuto di Justin. La polizia ha però negato a padre e figlio Spencer la libertà su cauzione, in quanto ritenuti a rischio di fuga a causa delle loro disponibilità economiche.

Nel frattempo, Justin ha scoperto un video che potrebbe scagionare Liam, ma per entrarne in possesso, deve prima sbarazzarsi di Thomas. Quindi prima lo colpisce, facendolo svenire e, poi lo rinchiude in una gabbia nei sotterranei della Spencer Publications. In seguito, l’avvocato elimina il video di Vinny dal cellulare di Thomas. Quando più tardi Wyatt lo interroga sulla strategia difensiva che intende adottare per il processo, Justin appare piuttosto evasivo…

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Brooke non è molto convinta della richiesta di Liam a Thomas di prendersi cura di Hope e i bambini mentre lui è in carcere. Secondo la Logan, infatti, lo stilista non ha del tutto superato la sua ossessione per la figlia e potrebbe approfittare della situazione per avvicinarsi a lei. Ridge è invece contrario ed è convinto che Thomas sia ormai una persona diversa. La divergenza di opinione porta i due coniugi di nuovo a litigare.

Intanto grazie al silenzio di Paris, Quinn e Carter continuano a ricostruire il rapporto con i rispettivi partner, Eric e Zoe, ancora ignari di quanto accaduto tra loro. Thomas, dopo essersi fatto aiutare da Zende a recuperare dei messaggi sul suo cellulare, fa una scoperta scioccante: ritrova un video che Vinny gli aveva inviato la notte stessa del suo incidente, e vede come l’amico si è suicidato di proposito per far sì che Liam venisse accusato del suo omicidio. Con questo ultimo gesto, Vinny voleva scusarsi per il male causato a tutti, sperando che Thomas avesse un’opportunità di stare con Hope.

