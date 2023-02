Beautiful/ Anticipazioni 17 febbraio: Hope sogna in grande, vuole Brooke con Deacon

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 17 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 17 febbraio ci svelano che Ridge racconta a Liam e Steffy di come Brooke si sia schierata dalla parte di Deacon per appoggiare Hope. I tre sono stupiti dalla reazione delle due Logan: dopo quanto quell’uomo ha fatto alla loro famiglia, si aspettavano che lo avrebbero cacciato di casa. Invece la situazione si è ribaltata. Steffy riflette sul fatto che forse questo è ciò che Hope vuole: ricreare la fantasia di una piccola famiglia perfetta. La giovane Forrester pensa che quando Brooke e Deacon torneranno a legare, il matrimonio della donna con Ridge sarà in pericolo.

Beautiful/ Anticipazioni 16 febbraio: i dubbi di Liam e Steffy su Hope

Alla casa nella capanna, Brooke sente di aver fatto la scelta giusta schierandosi dalla parte di Deacon, anche se avverte Hope che la situazione non è per nulla semplice: hanno tutte le ragioni per diffidare di suo padre. Deacon lo capisce ma giura che non li deluderà un’altra volta. Non rovinerà tutto di nuovo.

Beautiful/ Anticipazioni 15 febbraio: Ridge vuole Brooke dalla sua parte, ma lei...

Beautiful, anticipazioni puntata 17 febbraio su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, alla Forrester Creations, Paris interrompe una conversazione tra Carter e Katie, quando quest’ultima è uscita dall’ufficio, insinua il dubbio che tra lei e l’avvocato ci sia del tenero. Carter ribadisce che sono solo amici. Più tardi, Katie avvisa l’avvocato che devono annullare il loro pranzo perché Bill ha organizzato una videochiamata con Will. Carter è comprensivo e accetta la situazione, sebbene sia un po’ giù di morale. Questo lo porta a riflettere sulla sua situazione di “scapolo”. A quel punto Paris cerca di sollevargli il morale, ricordandogli che è un ragazzo dal cuore d’oro che mette sempre gli altri al primo posto. Poi, la giovane gli rinnova il suo invito a confidarsi con lei. Carter la ringrazia invitandola a pranzo.

Beautiful/ Anticipazioni 14 febbraio: Ridge contro Deacon, è di nuovo scontro

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Ridge vuole cacciare Deacon da casa di Hope, ma Brooke si oppone e ricorda a suo marito che facendo ciò rischia di allontanare sua figlia – ed è l’ultima cosa che desidera. Lo stilista se ne va, ma non senza lanciare un avvertimento: la storia non finisce qua. Tornato in ufficio, Ridge si sfoga con Liam e Steffy su quanto accaduto: anche loro sono d’accordo con lui su quanto sia pericoloso Deacon nelle loro vite. Inoltre, Liam e Steffy ritengono che Hope si lasci troppo influenzare dalla situazione e dal desiderio di riavere la sua famiglia di nuovo unita. Al contrario, Brooke vuole appoggiare sua figlia nel dare una seconda possibilità al padre. Deacon promette loro che non le deluderà una seconda volta. Hope abbraccia sua madre, contenta che abbia deciso di supportarla e di rispettare la sua scelta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA