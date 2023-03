Beautiful/ Anticipazioni 17 marzo: Brooke, Capodanno con Hope e Deacon

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 17 marzo

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 17 marzo ci svelano che Zende rivela di avere in programma qualcosa di speciale per passare il Capodanno. Paris non è molto incline alle cose in grande, e più tardi confida a Carter di non essersi pronta a impegnarsi seriamente. Sta bene con Zende, e crede che anche lui sia d’accordo. L’avvocato chiede alla ragazza se pensa che il fidanzato abbia in mente di farle la proposta, ma Paris ne dubita; sono entrambi giovani e stanno insieme da poco tempo. In realtà, Zende sta davvero pensando di chiedere a Paris di sposarlo: nel suo ufficio, il ragazzo continua ad osservare compiaciuto l’anello di fidanzamento che ha fatto realizzare da Quinn. Zende, infatti, vuole chiedere a Paris di sposarlo…

Al Giardino, Sheila spia Deacon mentre parla al barista dell’ultima consegna che deve fare, che è per Brooke. La Carter si intrufola e approfitta di un momento di distrazione per scambiare la bottiglia di champagne analcolico di Brooke con quella che ha manomesso. Il suo piano è chiaro: farla ubriacare. In un altro tavolo del ristorante ci sono anche Zende e Paris a cena per l’ultimo dell’anno.

Beautiful, anticipazioni puntata 17 marzo su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Hope, Liam e i bambini arrivano alla villa dei Forrester per i festeggiamenti di Capodanno. Hope ringrazia ancora sua madre per aver permesso a Deacon di partecipare alla serata. L’uomo delle consegne bussa poi alla porta per consegnare lo champagne che Brooke aveva provato. E’ analcolico e ne offre un po’ a Liam e Hope. Sopraggiunge anche Deacon, che ringrazia la Logan per averlo invitato. Hope offre a suo padre un bicchiere di vero champagne e Liam brinda a un futuro felice con tutti loro. Più tardi, Hope e Liam decidono di tornare a casa con i bambini, mentre Brooke e Deacon rimangono da soli…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, la famiglia Forrester si riunisce per il Natale, mentre Taylor annuncia ai figli che resterà in città per star loro vicino. C’è anche Sheila tra gli invitati a casa di Steffy e Finn, ma quando sente Taylor dire alla figlia che gli manca Ridge, la Carter mette in moto uno dei suoi piani. Passano alcuni giorni e tutti i protagonisti si preparano per festeggiare al meglio il Capodanno. Ridge deve presenziare a un gran galà, ma promette a Brooke che tornerà in tempo per la mezzanotte. Zende progetta di chiedere a Paris di sposarlo, ma non sa che quest’ultima non intende impegnarsi seriamente. Sheila ha una grande idea per vendicarsi di Brooke: scambiare la bottiglia di champagne analcolico che ha ordinato per Capodanno con una alcolica.











