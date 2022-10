Beautiful/ Anticipazioni 17 ottobre: Quinn confusa tra Eric e Carter, chi sceglierà?

Beautiful, anticipazioni puntata 17 ottobre: Eric rivuole Quinn!

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di oggi, 17 ottobre, ci svelano che Quinn è rimasta spiazzata dalla dichiarazione di Eric. Lui non vuole rinunciare a lei, dopo aver strappato i documenti del divorzio, e concederle una seconda possibilità. La donna è chiaramente confusa sui suoi sentimenti, dato che poco prima aveva confessato a Carter di non vedere l’ora di essere libera per poter stare con lui. Eric le dice che dopo il ritorno di Sheila e, ripensando a quanto male aveva fatto alla sua famiglia, si è reso conto che Quinn non sarà mai paragonabile a lei. Poi il patriarca dei Forrester la abbraccia; Quinn nasconde il suo viso, mostrando un’espressione confusa e scioccata.

Al loft, rimasto solo, Carter ripensa ai suoi bei momenti passati con Quinn nelle ultime settimane e decide di organizzare una serata romantica. Tornata da lui, la Fuller resta stupita da ciò che l’avvocato ha preparato per lei. Carter ribadisce che vuole stare con lei, e che per lei vale la pena perdere il lavoro. Il loro rapporto non è stato pianificato, ma ammette di essere contento che sia accaduto. A quel punto Quinn deve decidersi sul da fare: rivelare a Carter che il divorzio non è definitivo, oppure tacere…

Beautiful, anticipazioni puntata 17 ottobre: l’accordo di Paris e Finn

Nella puntata di oggi di Beautiful, Paris ha rinunciato ad uscire con Zende per stare vicino a Finn da buona amica. Il marito di Steffy non vuole scaricarle addosso i suoi problemi, ma la ragazza sostiene che in un certo senso lei sa cosa sta passando: suo padre e Sheila non sono poi così diversi. Lui è in prigione e le manca; vuole ancora che sia suo padre anche se tutti lo odiano. I due parlano, e Finn continua a confidarsi, chiedendosi se sia giusto dire che sua madre Sheila l’ha contattato. Alla fine Paris accetta di non rivelare nulla a Steffy. In quel momento bussano alla porta: e se fosse proprio Sheila Carter?

Beautiful, dove eravamo rimasti: Eric non vuole divorziare da Quinn

Nelle precedenti puntate di Beautiful, i documenti per il divorzio di Quinn ed Eric sono pronti. Proprio quando pensava di essere una donna libera, il patriarca dei Forrester annuncia alla moglie di non voler divorziare da lei. In tutta conferma, strappa i documenti. Per la Fuller è un shock, dato che poco prima Carter le aveva confessato di amarla e di voler vivere la loro relazione alla luce del sole, anche se questo gli costerà il posto di lavoro.

Steffy e Ridge sono molto preoccupati per il ritorno di Sheila, specialmente per l’incolumità del nipote Hayes. Anche se la donna ha rivelato di essere la madre naturale di ul, i Forrester devono prendere dei provvedimenti per tenerla lontana. Intanto Finn è turbato dopo che Sheila ha cercato di contattarlo, e ne parla con Paris.

