Beautiful/ Anticipazioni 18 agosto: i dubbi di Liam, Bill ha fiducia in Justin

Beautiful, anticipazioni puntata 18 agosto: Liam e Bill ripensano alla notte dell’incidente di Vinny

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 18 agosto svelano che Ridge, Steffy e Brooke parlano della situazione in cui Liam si ritrova. Per colpa di Bill, che ha trasformato l’incidente di Vinny in un crimine peggiore, il ragazzo si trova suo malgrado in prigione. Ridge ritiene che l’editore sia l’unico a meritare la prigione, ricordando i crimini che aveva già commesso in passato. Brooke, al contrario, è più comprensiva, e ciò innervosisce il marito. Steffy afferma che quello fatto da Bill è stato più che altro stupido ed ora ne pagheranno tutti il prezzo.

Nel cortile della prigione, Liam e Bill si confrontano sulla loro situazione: l’editore ripone completa fiducia in Justin, a cui ha ordinato di assumere investigatori privati per capire perché Vinny si trovasse per strada quella notte. Liam, invece è tormentato dall’assurda coincidenza del caso. Padre e figlio Spencer ignorano che Justin, colui che dovrebbe tirarli fuori di prigione, sta in realtà tramando alle loro spalle. Dopo aver rinchiuso Thomas nello scantinato, l’avvocato ha cancellato l’unica prova che avrebbe potuto scagionare Liam da ogni accusa. Sebbene lo stilista non apprezzi gli Spencer, trova comunque ingiusto che paghino per qualcosa che non hanno commesso volutamente.

Beautiful, dove eravamo rimasti: colpo di scena, Justin vuole sabotare Liam e Bill

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Hope e Steffy sono in ansia per il fatto che Liam dovrà affrontare un processo nel quale non potrà dimostrare di non aver investito Vinny volontariamente. Katie parla con Bill in prigione ed è preoccupata per come Will potrà gestire una condanna del padre. L’editore ha riposto piena fiducia nel suo avvocato Justin, convinto che riuscirà a farli scagionare.

Tuttavia, proprio quando Thomas confida a Justin di aver trovato un video di Vinny in grado di dimostrare che la sua morte è stato solo un incidente poiché l’amico si è suicidato, l’avvocato fa una mossa inaspettata: lo colpisce alla testa, lo chiude nei sotterranei della Spencer, poi procede ad eliminare il filmato.

