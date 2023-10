Beautiful/ Anticipazioni 18 ottobre 2023: Finn alla ricerca di Steffy

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 18 ottobre 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 18 ottobre ci svelano che Sheila si presenta a casa di Deacon: non vuole tornare in prigione, e farà di tutto per evitare che accada. L’uomo ritiene che è questo suo atteggiamento a metterla continuamente nei guai. La donna si lamenta di Steffy, e Deacon le ricorda che non è la vittima qui! Vuole sapere cosa è successo nel vicolo quella notte e immagina che abbia sparato a sua nuora per farla tacere. La Carter protesta dicendo che a quel punto non aveva scelta: o era così oppure se ne sarebbe andata. Deacon si meraviglia, sottolineando che la giovane Forrester ha due bambini piccoli: a Sheila andava bene? Togliere ai figli la loro madre? Non cambierà nulla, poiché ha ucciso Finn. Sheila a quel punto gli rivela che suo figlio è vivo, ma Deacon non le crede.

A Monaco, Finn cerca Steffy nella piazza, senza alcun risultato. Non molto lontano, la giovane è seduta su una panchina con lo sguardo fisso nel vuoto. Una donna francese le si avvicina, chiedendole cos’è successo. Steffy risponde che nessuno può aiutarla.

Beautiful, anticipazioni puntata 18 ottobre 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Deacon non crede a una sola parola di Sheila: che vuol dire che Finn è ancora vivo? La Carter gli spiega che è stato un gran sollievo scoprire che suo figlio era ancora vivo. Deacon non riesce a credere che Li lo abbia riportato in vita e si chiede se qualcuno lo abbia detto a Steffy. Sheila dice che forse si sta incontrando con lui proprio adesso. Deacon chiede che cosa voglia ora la donna, al che quest’ultima sottolinea che vorrebbe solo far parte delle loro vite, ma ciò non accadrà: è una fuggitiva. Deacon la avverte che non sarebbe dovuta venire lì: è in libertà vigilata, ma Sheila ha bisogno del suo aiuto.

A Monaco, anche Ridge e Taylor sono alla ricerca disperata di Steffy. Quest’ultima, intanto, è entrata in una chiesa dove ha acceso delle candele. Finn sente le campane suonare e decide di avvicinarsi…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Ridge e Taylor stanno andando a trovare Steffy dopo aver appreso che la ragazza non ha ancora superato il lutto per la morte del marito. Bill accompagna Li a casa sua: i due trovano Sheila, mentre Finn apprende che sua madre è in realtà viva. Liam, invece, racconta a Hope dell’incredibile scoperta grazie a Li: Finn è ancora vivo. Ben presto la notizia si diffonde in azienda e tutti sono felici per il miracolo avvenuto. Sheila, intanto, riesce a fuggire e cerca l’aiuto di Deacon. A Monaco, Finn, dopo aver riabbracciato i figli, comincia a cercare Steffy ovunque; anche Ridge e Taylor sono sulle tracce della loro figlia.

