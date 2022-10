Beautiful/ Anticipazioni 18 ottobre: la decisione di Carter, Quinn è a pezzi

Beautiful, anticipazioni puntata 18 ottobre: Carter, una decisione che distrugge Quinn

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di oggi, 18 ottobre, ci svelano che Carter e Quinn sono increduli: Eric non vuole il divorzio. La Fuller gli spiega che suo marito vuole darle una seconda possibilità, ed è disposto a ricominciare da capo. Nonostante si siano dichiarati amore, Quinn e Carter sanno qual è la decisione giusta da prendere. Una parte di lei vorrebbe lasciarsi andare con l’avvocato, che le ha dato nuova linfa vitale, dall’altra vorrebbe salvare il suo matrimonio. Quinn è chiaramente confusa sui suoi sentimenti che prova verso i due amori della sua vita.

Beautiful/ Anticipazioni 17 ottobre: Quinn confusa tra Eric e Carter, chi sceglierà?

Il telefono di Carter squilla: è Eric, il quale chiede se ha ancora il ritratto di Quinn, perché vorrebbe riappenderlo in casa. A malincuore, l’avvocato accetta di riportarglielo. Quinn insiste affinché lui non si senta costretto a fare qualcosa che non voglia, e a quel punto Carter la esorta a tornare dal marito, ad essere di nuovo la signora Forrester: “Questa potrebbe essere la tua ultima possibilità: coglila. Voglio questo per te.” Carter non distruggerà il suo matrimonio con Eric. Quinn ammette di amare Eric, ma di essere anche innamorata di lui.

Beautiful/ Anticipazioni 14 ottobre: Quinn sconvolta dalle parole di Eric e Carter

Beautiful, anticipazioni puntata 18 ottobre: Steffy e Ridge preoccupati per Sheila

Nella puntata di oggi di Beautiful, alla Forrester Creations, Steffy ammira l’abito di una modella e dice a Ridge che è stupendo. i due discutono della loro ultima creazione, poi parlano di Finn. Ridge è felice di vedere sua figlia finalmente soddisfatta della sua vita, ma Steffy ammette che sarebbe tutto molto più facile se non ci fosse Sheila. Ridge teme che non potranno mai rilassarsi con lei ancora in giro, ma sua figlia gli assicura che il marito taglierà i ponti con sua madre biologica.

Beautiful, dove eravamo rimasti: Eric vuole riprovarci, Quinn non sa cosa fare

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Quinn è rimasta spiazzata dalla dichiarazione di Eric. Lui non vuole rinunciare a lei, dopo aver strappato i documenti del divorzio, e concederle una seconda possibilità. La donna è chiaramente confusa sui suoi sentimenti, dato che poco prima aveva confessato a Carter di non vedere l’ora di essere libera per poter stare con lui. Eric le dice che dopo il ritorno di Sheila e, ripensando a quanto male aveva fatto alla sua famiglia, si è reso conto che Quinn non sarà mai paragonabile a lei.

Beautiful/ Anticipazioni 13 ottobre: Finn mente a Steffy e risponde a Sheila...

Paris ha rinunciato ad uscire con Zende per stare vicino a Finn da buona amica. Il marito di Steffy non vuole scaricarle addosso i suoi problemi, ma la ragazza sostiene che in un certo senso lei sa cosa sta passando: suo padre e Sheila non sono poi così diversi. Lui è in prigione e le manca; vuole ancora che sia suo padre anche se tutti lo odiano. I due parlano, e Finn continua a confidarsi, chiedendosi se sia giusto dire che sua madre Sheila l’ha contattato. Alla fine Paris accetta di non rivelare nulla a Steffy.











© RIPRODUZIONE RISERVATA