Beautiful/ Anticipazioni 19 aprile: Ridge, Taylor è decisa a raccontargli tutto!

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 19 aprile

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 19 aprile ci svelano che Sheila spiega a Finn quanto sia stato difficile per lei rinunciare a lui, ma ammette di non provare alcun rancore nei confronti di Jack, che l’ha tenuta lontana per tutto questo tempo. La Carter gli dice solo che si augura di passare del tempo con suo figlio e suo nipote, seppure sia consapevole che non tutti siano disposti a perdonarla. Tranne Taylor. Sheila spera che la dottoressa possa essere in grado di convincere Steffy in futuro ad accettarla nella sua famiglia. Sheila sa che anche Brooke farà di tutto per tenerla lontana da Finn e Steffy, ma pensa che la resa dei conti arriverà molto presto. Rimasta sola nell’ufficio del figlio, la Carter ripensa al momento, prima di Capodanno, in cui ha scambiato le bottiglie di champagne di Brooke, provocandole una ricaduta.

Beautiful/ Anticipazioni 18 aprile: Taylor scopre la verità su Brooke e Deacon!

Steffy e Taylor sono ancora scioccate per il tradimento di Brooke, ma entrambe sanno che Ridge merita di saperlo, anche se la notizia lo devasterà. Intanto, lo stilista sta cercando di scuotere sua moglie, che è ancora ferma alla notte di Capodanno e alla sua ricaduta. Le assicura che tutti commettono errori e le suggerisce di darsi il merito perché è riuscita a trovare la forza per reagire. Ridge fa sapere a Brooke quanto è amata e le ricorda che, come ha spesso detto, possono superare qualsiasi cosa insieme.

Beautiful/ Anticipazioni 17 aprile: Steffy ha la prova del tradimento di Brooke e...

Beautiful, anticipazioni puntata 19 aprile su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Brooke dice a Hope che intende raccontare a Ridge tutta la verità su lei e Deacon perché questo segreto la sta letteralmente uccidendo. Sua figlia comprende la situazione ed è pronta ad appoggiarla, convinta che anche Ridge farà lo stesso. Nel frattempo, Sheila incoraggia Deacon a non mollare la presa con Brooke, al che Sharpe risponde in modo criptico: se solo il Forrester sapesse cos’è successo realmente la sera dell’ultimo dell’anno con sua moglie…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, dopo che Douglas ha svelato a suo padre cos’ha realmente visto la notte di Capodanno, Thomas ne è certo: Brooke ha tradito Ridge con Deacon! Il Forrester lo rivela subito a Steffy, la quale ha un’idea per trovare prove che inchiodano la Logan. Con l’aiuto di Charlie, che visiona le telecamere di sorveglianza fuori casa di Ridge, i due fratelli scoprono che Deacon era lì e non solo; ha passato la notte con Brooke! I due fratelli poi raccontano tutto a Taylor, che ne rimane sconvolta.

Beautiful/ Anticipazioni 14 aprile: il segreto di Brooke e Deacon è stato scoperto

Grace non accetta che Carter frequenti sua figlia, in quanto ritiene che Paris meriti qualcuno migliore – come Zende. Nonostante provino attrazione, l’avvocato cerca di far capire a Paris quanto sia pericolosa questa loro relazione, e oltretutto lui non vuole essere di nuovo colui che ruba la donna di un Forrester.











© RIPRODUZIONE RISERVATA