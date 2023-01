Beautiful/ Anticipazioni 19 gennaio: Liam e Steffy preoccupati per Hope e Finn

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 19 gennaio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 19 gennaio ci svelano che Liam e Steffy parlano della loro bambina Kelly, poi si dicono preoccupati su come Sheila e Deacon siano diventati una coppia. Entrambi non credono che sia vero, perché sanno quanto la Carter sia pericolosa e come in passato abbia più volte dimostrato di essere pronta a superare il limite pur di entrare nella vita dei Forrester. Steffy è d’accordo e ricorda quando la donna era entrata in casa sua e l’aveva vista tenere in braccio il suo bambino. Liam riflette sul fatto che Deacon continua a deludere Hope, motivo per cui devono assicurarsi che sua moglie e Finn stiano alla larga da Sheila e Deacon. Liam si lamenta del fatto che Hope non vuole vedere Deacon per quello che è perché è una figlia amorevole. Steffy probabilmente si sentirebbe allo stesso modo, ma devono proteggere i bambini. Questo è ciò che deve essere fatto. Steffy avverte Liam che devono essere uniti per il bene delle loro famiglie.

Nell’ufficio di design di Forrester, Hope fa leggere un messaggio di Deacon a Finn. Anche il dottore afferma di essere stato contattato da sua madre, ma che non le ha risposto. Entrambi sanno che Liam e Steffy li vorrebbero lontani dai loro rispettivi genitori, ma vorrebbero comunque conoscerli di più. Finn vuole saperne di più su Sheila e su come è diventata quello che è, ma comprende anche la riluttanza di Steffy. Hope dice che suo padre è stato etichettato come delinquente da prima che lei nascesse. Entrambi, però, credono e sperano che stando insieme, come coppia, possano essere cambiati. Finn addirittura dice che potrebbe essere disposto a dare loro l’opportunità di mettersi alla prova.

Beautiful, anticipazioni puntata 19 gennaio su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Brooke e Katie consolano Donna, ancora visibilmente scossa dal suo scontro con Quinn. Le due sorelle sostengono che Eric dovrebbe liberarsi al più presto di sua moglie perché credono che il loro matrimonio sia ormai al capolinea. Brooke e Katie incoraggiano Donna ad avere fiducia che, prima o poi, il Forrester tornerà da lei.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Quinn e Donna hanno uno scontro, al fine del quale la Fuller si fa talmente minacciosa da lasciare la sua rivale davvero spaventata. Tornata a casa, Quinn ordina a Eric di allontanare Donna dalla loro vite e dal loro matrimonio. Katie e Carter condividono nuovi momenti e si sentono molto vicini l’uno all’altra. Intanto, Brooke cerca di convincere Eric a rivelare a Quinn la verità su quanto accaduto tra lui e Donna. E deve farlo prima che sia troppo tardi.

