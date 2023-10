Beautiful/ Anticipazioni 19 ottobre 2023: Finn ritrova Steffy, l’amore trionfa

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 19 ottobre 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 19 ottobre ci svelano che a Monte Carlo, Steffy esce dalla chiesa dove aveva acceso delle candele, e c’è Finn fuori. Lui la chiama e non appena sua moglie si volta, quest’ultima non riesce a credere ai suoi occhi. I due si ritrovano e si abbracciano. Steffy trema, non riuscendo a credere che sia vivo. L’amore trionfa mentre la coppia si bacia e può finalmente stare insieme. Intanto, Taylor e Ridge aspettano con ansia che Finn trovi Steffy così l’incubo finirà. A Los Angeles, il vice capo Baker continua a bussare alla porta di Deacon. In casa, Sheila è in preda al panico e prega il barista di non lasciarlo entrare e di trovare una soluzione. Lo Sharpe le sussurra arrabbiato, dicendole che gli aveva promesso che non lo avrebbe trascinato ancora nei suoi guai.

La Carter lo supplica di nasconderla, al che l’uomo alla fine decide di farlo. Deacon poi apre la porta a Baker, il quale allunga la testa per vedere dentro e chiede se può entrare. Deacon fa notare che è tardi e gli chiede cosa vuole. Il vice capo vuole sapere se ha notizie di Sheila e, in caso contrario, di mettersi in contatto con lui. Baker gli ricorda che la Carter è una donna pericolosa. Una volta andato via, Deacon chiude la porta di casa a chiave. Sheila appare e lo ringrazia.

Beautiful, anticipazioni puntata 19 ottobre 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, alla Forrester Creations, Zende è sbalordito nel sentire da Hope e Brooke che Finn è vivo e Bill lo ha portato in aereo a Monaco. La Logan senior prende il telefono e si chiede perché non ha più notizie di Ridge: vuole sapere se Steffy e Finn si sono già visti! Nella loro suite a Monaco, Ridge e Taylor non riescono a immaginare cosa farà la loro figlia quando vedrà Finn. In chiesa, quest’ultimo promette alla moglie, ancora sopraffatta dalla gioia e dall’incredulità, che le spiegherà tutto a tempo debito.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, la notizia di Finn ancora vivo si diffonde in azienda e tutti sono felici per il miracolo avvenuto. Sheila, intanto, riesce a fuggire e cerca l’aiuto di Deacon. A Monaco, Finn, dopo aver riabbracciato i figli, comincia a cercare Steffy ovunque; anche Ridge e Taylor sono sulle tracce della loro figlia. Steffy, piena di dolore, entra in chiesa dove accende delle candele e in quel momento le campane iniziano a suonare. Attratto dal loro rumore, Finn si avvicina. Intanto Sheila è riuscita a fuggire e si rifugia da Deacon, pregandolo di nasconderla. In quel momento, Baker e i suoi uomini stanno arrivando…











