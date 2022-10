Beautiful/ Anticipazioni 19 ottobre: Sheila, niente potrà tenerla lontana da Finn

Beautiful, anticipazioni puntata 19 ottobre: Quinn in lacrime, Eric nota qualcosa

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di oggi, 19 ottobre, ci svelano che Carter arriva a casa di Eric con il ritratto di Quinn. I due poi hanno un confronto in cui si chiariscono; dopo aver riappeso il quadro della moglie in salotto, la Fuller arriva a Villa Forrester. Eric coglie l’occasione per essere onesto: sa di aver spinto Quinn tra le braccia di Carter, quindi suggerisce di andare avanti senza alcuna tensione tra loro. “Mi avete entrambi dimostrato la vostra lealtà.”

Carter gli assicura che non ci sarà alcuna tensione, e che il loro matrimonio sarà più forte che mai. L’avvocato li saluta e si congeda da loro; Quinn gli dice addio, ed Eric nota che sua moglie sta piangendo. Lei si giustifica dicendo che sono lacrime di gioia: è felice di essere stata riaccolta e di rivedere il suo quadro di nuovo in soggiorno.

Nella puntata di oggi di Beautiful, Jack e Li si uniscono a Steffy, Finn e Ridge alla casa sulla scogliera, dove quest’ultimo dice ai presenti che finché Sheila è là fuori, è una minaccia. Jack farebbe molte cose in modo diverso se potesse, ma assicura a Steffy che Finn è un bravo ragazzo. Spera che Sheila sia fuori dalle loro vite. Finn sembra pensieroso. Promette di proteggere Steffy e i bambini. Jack vuole festeggiare, ma Li è preoccupata per l’instabilità Sheila. Steffy dice loro che non vuole Sheila vicino a nessuno dei suoi familiari, ma soprattutto a Hayes.

Alla Forrester, Paris ripensa alla promessa fatta a Finn di non rivelare a nessuno che ha avuto contatti con Sheila, mentre quest’ultima ride, ed è sicura che i Forrester non la allontaneranno più dopo aver ritrovato suo figlio e aver scoperto di avere un nipote.

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Carter e Quinn sono increduli: Eric non vuole il divorzio. La Fuller gli spiega che suo marito vuole darle una seconda possibilità, ed è disposto a ricominciare da capo. Nonostante si siano dichiarati amore, Quinn e Carter sanno qual è la decisione giusta da prendere. Una parte di lei vorrebbe lasciarsi andare con l’avvocato, che le ha dato nuova linfa vitale, dall’altra vorrebbe salvare il suo matrimonio. Quinn è chiaramente confusa sui suoi sentimenti che prova verso i due amori della sua vita.

Il telefono di Carter squilla: è Eric, il quale chiede se ha ancora il ritratto di Quinn, perché vorrebbe riappenderlo in casa. A malincuore, l’avvocato accetta di riportarglielo. Quinn insiste affinché lui non si senta costretto a fare qualcosa che non voglia, e a quel punto Carter la esorta a tornare dal marito, ad essere di nuovo la signora Forrester. Lui non distruggerà il suo matrimonio con Eric. Quinn ammette di amare il marito, ma di essere anche innamorata di lui.











