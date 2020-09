Beautiful/ Anticipazioni 19 settembre 2020: Wyatt sospettoso con Flop

Beautiful, anticipazioni puntata 19 settembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, sabato 19 settembre, Wyatt è molto sospettoso nei confronti di Flo, soprattutto perché lei gli ha detto che vorrebbe sposarsi e avere un figlio, due cose che non ha mai fatto. Per questo lui e Liam decidono di indagare più a fondo, visto che la spiegazione della ragazza, ossia non considerare Phoebe davvero sua figlia, non lo ha per niente convinto. Thomas non rinuncia a sedurre Hope e per convincerla ad andare a letto con lui prenota una camera in un lussuoso albergo. Nel frattempo Brooke dice alla figlia che una vita con Liam è ancora possibile e che, anche se ha perso Beth, può comunque decidere di avere un altro figlio ma la ragazza confessa di non sentirsela di vivere un’altra gravidanza, neanche accanto ad un uomo che ama.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Beautiful. Thomas prova un approccio fisico nei confronti di Hope che, ancora una volta, si nega e decide di passare la notte in un’altra stanza. Il ragazzo si mantiene calmo davanti a lei ma subito dopo, appena solo in camera, va in escandescenza. Hope, invece, riceve la telefonata di Liam che l’ha chiamata per dirle che la ama e che c’è qualcosa che sta tramando contro di loro ma farà di tutto per scoprire di cosa si tratta. La ragazza gli ricorda che, anche se lei e il marito non hanno consumato la prima notte di nozze, comunque ormai lui sta con Steffy e le bambine mentre lei ha formato una nuova famiglia con Thomas e Douglas poi, appena sente il piccolo che la chiama dall’altra stanza, interrompe la conversazione. Dopo aver calmato Douglas, Hope va in soggiorno e qui incontra Brooke che le ricorda ancora una volta che questo matrimonio è stato un errore e che è ancora in tempo per rimettere le cose a posto. Hope dice alla madre che non può tornare indietro e che ormai questa è la sua vita, il passato non si può cancellare e deve solo abituarsi ad avere un nuovo uomo accanto. La madre le ricorda i momenti felici vissuti con Liam e Hope ammette che sta cercando di dimenticare la sua vita precedente perché è troppo doloroso. Brooke, però, le consiglia di chiedere l’annullamento e tornare con Liam.

Liam torna a casa di Steffy, non prima di aver mandato un sms a Waytt per sapere se è riuscito a scoprire qualcosa. Trova la Forrester ancora sveglia perché è molto in piena per lui, visto che sa benissimo che prova ancora qualcosa nei confronti di Hope che ormai è la moglie di suo fratello. Liam, però, non vuole parlare delle sue sofferenze quanto piuttosto di quello che la compagna sa su Flo e sulle circostanze che l’hanno portata a dare in affidamento Phoebe. Steffy non capisce quale sia il motivo di così tante domande ma ammette di non conoscerla abbastanza. Liam le fa notare che né la Fulton né sua madre hanno mai mostrato empatia nei confronti della bambina che dovrebbe essere la figlia biologica: c’è qualcosa che non quadra in tutto questo. A casa di Waytt il ragazzo continua a pungolare la fidanzata per sapere che cosa c’è che non vada, ricordandole che il loro amore è abbastanza forte da superare qualsiasi ostacolo, purché ci sia sincerità fra di loro. Flo è sul punto di rivelare tutto a Waytt ma gli chiede di prometterle di amarla sempre, nonostante tutto: quando sta per parlare riceve un messaggio di Thomas che la minaccia nuovamente. Presa dal panico, la ragazza dice a Waytt che vuole ritornare a Las Vegas: lo ama molto ma è costretta ad andare via perché non merita tutta quella felicità.



