Beautiful/ Anticipazioni 20 dicembre: il “trucco” di Sheila per convincere Deacon

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 20 dicembre ci svelano che Hope ricorda a sua madre che ormai è una donna adulta e può decidere della sua vita, incluso scegliere se vedere o meno suo padre. Brooke non è d’accordo perché conosce la pericolosità di Deacon e sa che non c’è in ballo solo sua figlia, ma anche sua nipote Beth. Liam è d’accordo con lei. Inoltre, Brooke spera che persone come Deacon e Sheila stiano lontane dalla loro famiglia perché sono solo fonte di guai. Intanto, al bar de Il Giardino, i diretti interessati stanno bevendo tequila e si prendono in giro tra loro; il piano di Sheila è chiaro: far ubriacare Deacon, che intanto continua a provarci con la cameriera, così da convincerlo ad unirsi alla sua crociata contro i Forrester. A un certo punto, lui si interrompe e chiede alla Carter che gioco stia facendo, ma lei insiste dicendogli che non lo sta manipolando.

Nella puntata di oggi di Beautiful, Sheila e Deacon continuano a bere e confidarsi al bar de Il Giardino, e, tra un bicchiere e l’altro, lui viene a sapere che la donna ha un nipote di nome Hayes, chiamato così per onorare il cognome della madre di Steffy, Taylor. Sheila si lamenta che suo figlio Finn vuole vederla, ma è Steffy il problema. Deacon si lamenta del fatto che Brooke, Ridge e Liam si siano alleati contro di lui quando poi è stata Hope a contattarlo per la cena in famiglia. Sheila insiste, cercando di convincerlo a collaborare insieme per colpire i Forrester, ma Deacon resiste al suo invito. Sheila ribatte, quasi pregandolo, di essere disperata; non può farcela da sola. Per questo motivo ha bisogno del suo aiuto…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Deacon, dopo essere stato costretto a lasciare casa di Hope, ritrova Sheila al bar de Il Giardino. I due si aggiornano su quanto successo nelle loro vite, con lui che racconta della serata rovinata per colpa di Ridge e Brooke che l’hanno obbligato ad andarsene da casa della figlia Hope, mentre lei racconta di suo figlio Finn e di come Steffy le impedisca di vedere sia lui che il nipote Hayes. Entrambi ripensano ai loro crimini del passato, Deacon si definisce un boy scout rispetto a Sheila e sa che i Forrester la odiano più di lui. Deacon si rifiuta di rinunciare a Hope, quindi a Sheila viene un’idea: insieme potranno unire le forze, e i Forrester non avranno alcuna possibilità contro di loro. Sheila sembra convinta di ciò, mentre Deacon appare nervoso e spaventato.

Ridge dice a Steffy che Deacon è tornato, e lei ne resta sorpresa. Il Forrester spiega che ha affermato di essere stato rilasciato dalla prigione per sovraffollamento, e che si è tenuto in contatto con Hope tramite lettere. Steffy pensa che Deacon sia una persona tossica come Sheila, motivo per cui sia Hope che Finn devono allontanarli dalla loro vita.











