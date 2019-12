BEAUTIFUL/ Anticipazioni 20 dicembre: Steffy mamma bis? Taylor…

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 20 DICEMBRE

Nuovi colpi di scena infiammeranno la puntata di Beautiful in onda oggi, venerdì 20 dicembre. A partire dalla violenta reazione di Hope nei confronti di Sally. Inaspettatamente infatti la figlia di Brooke caccerà la donna dalla sua stanza in malo modo, salvo poi chiederle scusa, abbracciarla e piangere insieme a lei. In realtà la giovane Spectra si era recata da Hope per portarle un omaggio che pensava risultasse gradito, ma la giovane Logan ha interpretato male il gesto e reagito in malo modo. Nel frattempo, Liam continua a piangere disperatamente sulla spalla di Steffy a cui, poi, Taylor chiede di adottare la piccola Phoebe. Anche Will ha i suoi problemi. Quella perfetta sintonia che ha potuto avvertire tra Bill e Katie durante la cena gli ha fatto temere che tra i due vi fosse in realtà un ritorno di fiamma. L’evidente imbarazzo in cui si trova la donna davanti ad una domanda così diretta sembra non lasciare adito ad alcun dubbio. Dunque i sospetti di Will erando davvero fondati? Per saperlo non ci rimane che attendere una nuova entusiasmante puntata di Beutiful, in onda come sempre su Canale 5.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

La puntata della soap americana Beautiful trasmessa ieri ci ha permesso di assistere all’apparizione sulla scena di Florence e di sentire dalla sua voce la spiegazione data a Taylor sui motivi che la costringono a dare in adozione la piccola Phoebe. Al dialogo tra le due donne assiste anche il dottor Reese. Proprio in casa del medico infatti la psicologa ha avuto modo di incontrare la piccola che il dottor Buckingham e Flo vorrebbero venisse adottata da Steffy. I due non fanno mistero però che dietro il consenso di Flo vi sia una richiesta di denaro. In realtà quel denaro servirà al dottor Reese per saldare il suo debito con i suoi aguzzini e mettere così al sicuro la figlia Zoe dalle loro promesse di vendetta.

BEAUTIFUL, IL PATTO FRA TAYLOR E IL DOTTOR BUCKINGHAM

Taylor promette ai due di parlare a Steffy di Flo e della bambina. In questa occasione il dottor Buckingham chiede a Taylor di non far parola del fatto che c’è lui dietro questa proposta di adozione. Si giustifica dicendo che teme di essersi fatto una cattiva reputazione dopo quanto accaduto a Hope sull’isola di Catalina. In realtà i motivi per cui non vuole che il suo nome venga legato all’adozione sono altri, come ci riveleranno le prossime puntate. Non appena Taylor se ne va infatti Flo si mostra per una persona completamente diversa da quella che è voluta apparire agli occhi della psicologa. In realtà è una croupier di una casa da gioco di Las Vegas dove il medico si reca frequentemente ed ha un debole per il bel dottore. Appare subito chiaro che non si tratta affatto della madre della piccola Phoebe e la domanda che sorge spontanea è: chi è in realtà la piccola? Come mai si trova a casa del dottor Reese e perchè i due hanno inscenato questa storia per dare Phoebe in adozione a Steffy?





