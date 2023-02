Beautiful/ Anticipazioni 20 febbraio: Deacon e Brooke ricordano il passato insieme

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 20 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 20 febbraio ci svelano che Ridge discute con Hope sul ruolo di Deacon nelle loro vite. I due finiscono per litigare quando lo stilista offende il padre della ragazza. Ridge, poi, suggerisce che la giovane dovrebbe trasferirsi nella proprietà di sua madre perché solo in questo modo potrebbe tenere Deacon lontano. Ridge non riesce a tollerare Sharpe, che rappresenta il più grande tradimento di Brooke ai danni della sua famiglia. Il suggerimento di Ridge finisce per irritare Hope.

Nello stesso momento, Deacon è grato a Brooke per il suo sostegno, e cerca di farle ricordare i bei tempi in cui stavano insieme. La Logan, però, tenta di mantenere le distanze: sostiene sua figlia, che vuole avere suo padre nella sua vita. Lo sta facendo per lei, non per lui. Deacon lo capisce e pensa che Ridge debba accettare la realtà; è il padre di Hope, quindi se lei vuole una relazione con lui, dovranno averne una anche con lui. Brooke lo avverte: se vuole davvero essere il benvenuto, non dovrà ricadere nei suoi vecchi vizi.

Beautiful, anticipazioni puntata 20 febbraio su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, alla Forrester Creations, Thomas chiede a Steffy come sta Finn dopo quanto ha appreso su Sheila e Jack. Nello stesso momento, il dottore ha ricevuto la visita di sua madre; Sheila si dice dispiaciuta, avrebbe dovuto informarla prima della sua passata relazione con Jack e che lui è suo padre biologico. Poi, la donna avanza ancora una volta la possibilità di essere una famiglia, qualora Finn accetti di averla nella sua vita, proprio come Hope sta facendo con Deacon. Il medico, però, sente che con lui la situazione è diversa…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Brooke vuole appoggiare Hope riguardo al fatto di riavere Deacon nella sua vita. Al contrario, Ridge si oppone con tutte le sue forze. Dalla sua parte ci sono Liam e Steffy, che temono che Hope si lasci fin troppo manipolare da Deacon. Intanto Katie annulla un pranzo con Carter, e ciò lo porta a riflettere. Paris crede che tra loro due ci sia del tenero, o quantomeno pensa che all’avvocato piaccia la moglie di Bill. Nel frattempo, Deacon si presenta da Brooke con l’intenzione di ringraziarla per tutto il sostegno che gli ha dato e cerca di farle ricordare i bei tempi quando stavano insieme. Sheila, invece, pensa a un altro modo per riavvicinarsi a suo figlio Finn e fargli capire quanto desidera far parte della sua vita per conoscerlo meglio.











