Beautiful/ Anticipazioni 20 giugno 2023: Steffy, ancora ricordi frammentati ma…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 20 giugno 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 20 giugno ci svelano che mentre Brooke insiste che Steffy debba sapere la verità sulla morte di Finn, il vice capo Baker fa un ultimo tentativo con la giovane Forrester, la quale però ha solo ricordi frammentati sulla notte della sparatoria. Alla Forrester, Eric appare piuttosto distante nei confronti di Quinn e quest’ultima pensa che si comporti così solo perché molto preoccupato per le condizioni di salute di sua nipote, che è in ospedale. In quel momento arriva anche Carter ed Eric li lascia da soli. L’avvocato nota che la donna è turbata e intuisce che ci sia qualcosa che non vada nel suo matrimonio. Carter le assicura che Eric la ama. Quinn teme che potrebbe non essere in grado di amarla, o fidarsi di lei, come faceva prima. Da quando ha scoperto il suo tradimento, i rapporti tra loro sono cambiati.

Beautiful, anticipazioni puntata 20 giugno 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Taylor ricorda a Hope e Brooke che Steffy è in uno stato molto fragile, quindi è inutile continuare a costringerla affinché evochi ricordi dolorosi, potrebbe avere pericolose conseguenze a lungo termine! Hope dice che capiscono, ma a un certo punto diventa un danno per la guarigione di Steffy e per i suoi figli… per Hayes? Liam cerca di mediare tra le donne e si augura che presto arrivino a capire chi ha sparato a lei e ucciso Finn. Ed è quello che sta cercando di fare Baker.

Il vice capo prova a far ricordare qualcosa a Steffy, ma la ragazza fissa Sheila e improvvisamente esprime il desiderio di non vederla lì. Ridge e Baker si voltano verso la donna e la invitano ad uscire per non turbare ulteriormente la giovane paziente. Ogni tentativo di far ricordare Steffy è vano, quindi il vice capo promette che tornerà più tardi per assicurarsi delle sue condizioni e sperare di riuscire a interrogarla e di estrarre qualche informazione in più.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Steffy riprende i sensi, ma scambia Liam per suo marito e a quel punto tutti capiscono che la ragazza ha rimosso il trauma della sparatoria, e quindi non ricorda neanche più di essere sposata con Finn. Brooke non tollera la situazione perché in questo modo stanno facendo soffrire Hope, e in effetti la ragazza appare in ansia. Per questo motivo insiste sul fatto che Steffy debba conoscere tutta la verità, ma sia Taylor che Bridget sono contrarie: ciò potrebbe compromettere le condizioni fisiche e mentali della ragazza, che al momento è molto fragile. Intanto il vice capo Baker arriva in ospedale perché vuole interrogare Steffy, ma la giovane alla domanda su chi le abbia sparato, ha solo ricordi precari. Alla Forrester, Carter scarica Paris, poi ammette con Quinn di provare ancora dei sentimenti per lei – sentimenti che la Fuller ricambia.

