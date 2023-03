Beautiful/ Anticipazioni 20 marzo: Brooke non ricorda nulla, ma Douglas ha visto…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 20 marzo

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 20 marzo ci svelano che dalle parole di Deacon, Sheila intuisce che deve essere successo qualcosa di grosso l’ultimo dell’anno ed è convinta che ciò possa mettere in serio pericolo il matrimonio di Brooke con Ridge. Nel frattempo, la Logan cerca di ricordare cosa sia successo a Capodanno e capire cosa l’abbia spinta a bere così tanto a tal punto da non ricordare nulla del tempo passato con Deacon. La donna tenta comunque di smascherare il tutto con Ridge. Intanto, Douglas, unico testimone del bacio tra Brooke e Deacon, dice candidamente a Liam di aver visto la nonna baciare Babbo Natale. Il giovane Spencer ridacchia, pensando che il bimbo stia in realtà pensando a una vecchia filastrocca, quindi non gli dà peso.

Madonna di Trevignano/ Un'altra statuetta che lacrima: “Viene da Medjugorje...”

Deacon, intanto, si presenta per vedere Hope e spiega a Liam che l’ha vista dirigersi verso casa, quindi deve aspettare che torni. I due si ritrovano a parlare dell’amore che condividono per la giovane Logan. Deacon afferma di essere cambiato perché Hope ripone in lui molta fiducia, e sa che potrebbe essere una persona migliore. Vorrebbe che Liam gli desse una possibilità. Liam ammette di essere rimasto molto sorpreso che Brooke abbia invitato anche lui a Capodanno. Una notte che, commenta Deacon, ha riservato diverse sorprese…

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 20 marzo: Vittorio tradito anche da Flora!

Beautiful, anticipazioni puntata 20 marzo su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Paris e Carter ripensano al loro bacio. La ragazza poi si dice incredula che Zende abbia davvero pensato di chiederle di sposarla, ma per fortuna l’avvocato l’ha avvertita. Nel soggiorno di Brooke, Ridge vuole sapere ogni cosa del Capodanno passato. Hope scherza affermando che è stato uno dei più folli di sempre, mentre Brooke glissa la domanda e dichiara semplicemente che gli era mancata molto suo marito.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, arriva il Capodanno. Brooke lo festeggia con Hope, Liam, Deacon e i bambini, mentre aspetta che Ridge ritorni da un galà di lavoro. Rimasti soli, Brooke e Deacon finiscono per bere troppo – e la Logan crede che la bottiglia di champagne ordinata sia analcolica, quando non lo è dato che Sheila l’aveva mescolata con una alcolica per farla ubriacare – e ciò porta loro a baciarsi. Il piccolo Douglas è l’unico ad assistere alla scena. Carter, invece, scopre che Zende vorrebbe chiedere a Paris di sposarlo e chiama la ragazza per avvertirla; per ringraziarlo, Paris bacia l’amico avvocato. A Capodanno, Ridge torna a casa e Brooke ha i sensi di colpa poiché non riesce a ricordare nulla della notte passata e cosa l’abbia spinta a bere così tanto…

GF Vip: Antonella Fiordelisi in lacrime: strategia o verità?/ Il Web: "Vittimella..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA