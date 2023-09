Beautiful/ Anticipazioni 20 settembre 2023: Taylor chiede a Deacon notizie di Sheila

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 20 settembre 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 20 settembre ci svelano che Ridge confida a Taylor di aver deciso di tornare con Brooke perché vuole dare un’altra opportunità al suo matrimonio. Sa che non è ciò che la donna vuole sentirsi dire, ma le promette che, anche se sposato con la Logan, lui ci sarà sempre per lei e la sua famiglia. Specialmente in questo momento così difficile per tutti. Trattenendo le lacrime, Taylor si lamenta di come Sheila li abbia manipolati e spinti l’uno verso l’altra, poi non perde tempo ad elencare tutta la sofferenza che Brooke ha provocato a Ridge. Sarà difficile per la dottoressa vederlo tornare dalla sua Logan.

Beautiful/ Anticipazioni 19 settembre 2023: Brooke e Ridge tornano insieme, Taylor sconfitta

Ridge si unisce alla festa a villa Forrester per confermare a Brooke di aver parlato con Taylor a proposito di loro due. Per la dottoressa è stato difficile accettarlo, ma la Logan è convinta che la sua rivale sia una donna forte. L’importante è che non si lasci coinvolgere da altre persone che possano danneggiarla, come ha già fatto Sheila…

Beautiful/ Anticipazioni 18 settembre 2023: Finn si rende conto che Sheila è pazza!

Beautiful, anticipazioni puntata 20 settembre 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, seppur ferita dalle parole di Ridge, Taylor non si scoraggia e cerca di darsi da fare per capire dove possa trovarsi Sheila. E chi meglio di Deacon può saperlo? La dottoressa si reca così sul luogo di lavoro dell’ex galeotto per chiedergli informazioni. Nel frattempo, Quinn e Carter si godono la loro “luna di mile” da fidanzati, facendosi le coccole a vicenda e passando altro tempo insieme. La Fuller gli rivela di aver parlato a Wyatt della decisione di Eric, e di come lui l’abbia spinta a correre tra le braccia dell’avvocato perché ha capito quali erano i suoi veri sentimenti. Suo figlio si è preso del tempo per metabolizzare il tutto, però alla fine ha accettato le cose così come stanno: per lui era importante che sua madre fosse finalmente felice.

Beautiful/ Anticipazioni 15 settembre 2023: Finn ricorda che è stata Sheila a sparargli!

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Brooke e Ridge passano dei momenti insieme e decidono di dare un’altra chance al loro matrimonio, proprio mentre Taylor spera che il suo ex torni da lei. I suoi sogni vanno in fumo quando lo stilista le rivela di aver deciso di tornare insieme alla Logan. Nel frattempo, lontano da tutti, Finn si è risvegliato ma ha ricordato cos’è successo la notte della sparatoria e di come Sheila abbia quasi ucciso lui e Steffy. Il dottore si rende conto che sua madre sta perdendo il controllo e giura che riuscirà a tornare a casa dalla sua famiglia. In un modo o nell’altro. Intanto, Quinn e Carter si godono momenti felici insieme, mentre Eric annuncia alla famiglia di essere tornato a far coppia con Donna.











© RIPRODUZIONE RISERVATA