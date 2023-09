Beautiful/ Anticipazioni 19 settembre 2023: Brooke e Ridge tornano insieme, Taylor sconfitta

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 19 settembre 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 19 settembre ci svelano che Eric annuncia ai suoi parenti il ritorno di Donna nella sua casa. Tutti sono felici per il ritrovato amore tra i due. Alla festa ci sono anche Paris e Zende, con quest’ultimo che si è preso cura di lei dopo che Carter l’ha lasciata sull’altare. Hope e Brooke parlano di Ridge, con la Logan che si dice positiva: suo marito è e sarà sempre il suo destino, l’amore della sua vita. Ridge confida a Taylor di aver deciso di tornare con Brooke perché vuole dare un’altra opportunità al suo matrimonio. Sa che non è ciò che la donna vuole sentirsi dire, ma le promette che, anche se sposato con la Logan, lui ci sarà sempre per lei e la sua famiglia. Specialmente in questo momento così difficile per tutti.

Trattenendo le lacrime, Taylor si lamenta di come Sheila li abbia manipolati e spinti l’uno verso l’altra, poi non perde tempo ad elencare tutta la sofferenza che Brooke ha provocato a Ridge. Sarà difficile per la dottoressa vederlo tornare dalla sua Logan.

Beautiful, anticipazioni puntata 19 settembre 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Zende e Paris parlano in privato di Eric e Donna e di cosa è successo tra lei e Carter. Zende sa che col tempo sarà in grado di mettersi di nuovo in gioco. Altrove, Donna dichiara il suo amore a Eric ed entrambi non vedono l’ora di iniziare un altro capitolo insieme. Ridge si unisce alla festa a villa Forrester per confermare a Brooke di aver parlato con Taylor a proposito di loro due. Per la dottoressa è stato difficile accettarlo, ma la Logan è convinta che la sua rivale sia una donna forte. L’importante è che non si lasci coinvolgere da altre persone che possano danneggiarla, come ha già fatto Sheila…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, tolta di mezzo Li, apparentemente morta in un incidente stradale, Sheila ha campo libero per stare con suo figlio. Finn ha una crisi respiratoria, al che Sheila prova a rianimarlo: vuole fare di testa sua invece di contattare il 911, come invece Mike le aveva consigliato. La Carter riesce a salvargli la vita e, una volta rimasta sola, prega al figlio di svegliarsi – e Finn alla fine apre gli occhi, cercando di ricordare cos’è successo la notte della sparatoria. Nel frattempo, a Parigi, Steffy ripensa ai suoi momenti insieme a Finn e a quanto le manca suo marito.

Brooke e Ridge passano dei momenti insieme e decidono di dare un’altra chance al loro matrimonio, proprio mentre Taylor spera che il suo ex torni da lei. Finn si rende conto che Sheila sta perdendo il controllo e giura che riuscirà a tornare a casa dalla sua famiglia. In un modo o nell’altro.











