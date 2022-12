Beautiful/ Anticipazioni 21 dicembre: un’alleanza con Sheila? Deacon è dubbioso

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 21 dicembre

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 21 dicembre ci svelano che Hope si chiede perché Brooke e Ridge debbano pensare male di Deacon – forse vuole davvero conoscere lei e i bambini. Liam cerca di supportarla, spiegandole che va bene avere fiducia in lui, ma le ricorda anche che è un truffatore che è appena uscito di prigione per aver tentato di sparare a qualcuno. Hope gli assicura che ne è consapevole, ma suo marito si dice preoccupato per i loro figli: non vuole che Deacon si avvicini troppo a loro.

Al bar, Deacon e Sheila chiacchierano ancora tra loro. Deacon chiarisce che non vuole tornare alle sue vecchie abitudini, ma lei cerca di convincerlo che ha bisogno di lui, tanto quanto lui ha bisogno di lei. Deacon afferma di essere completamente cambiato e di non essere interessato a sentire qualunque cosa lei stia proponendo. Sheila si lamenta di essere stata presa di mira dai Forrester per anni, ma ora è sicura che alleandosi potranno riuscire a vedere i loro figli. Quando è il momento di andarsene, Deacon si rende conto di essere completamente al verde. Inoltre non ha un posto in cui stare. Sheila quindi si offre di ospitarlo.

Beautiful, anticipazioni puntata 21 dicembre

Nella puntata di oggi di Beautiful, Steffy e Finn discutono di Deacon e dei recenti avvenimenti. Il dottore ammette di poter capire la situazione di Hope. Steffy dice che è diverso perché Hope sapeva che Deacon sarebbe venuto – gli stava scrivendo mentre lui era in prigione. Finn può capire perché, qualunque cosa abbia fatto, è ancora suo padre. Steffy sostiene che lui l’ha delusa e ha perso il suo posto nella sua vita. Nello stesso momento, alla casa nel bosco, Liam cerca di imporre a Hope dei limiti riguardo i suoi contatti con Deacon.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Hope ricorda a sua madre che ormai è una donna adulta e può decidere della sua vita, incluso scegliere se vedere o meno suo padre. Brooke non è d’accordo perché conosce la pericolosità di Deacon e sa che non c’è in ballo solo sua figlia, ma anche sua nipote Beth. Liam è d’accordo con lei. Inoltre, Brooke spera che persone come Deacon e Sheila stiano lontane dalla loro famiglia perché sono solo fonte di guai. Intanto, al bar de Il Giardino, i diretti interessati stanno bevendo tequila e si prendono in giro tra loro; il piano di Sheila è chiaro: far ubriacare Deacon, che intanto continua a provarci con la cameriera, così da convincerlo ad unirsi alla sua crociata contro i Forrester. A un certo punto, lui si interrompe e chiede alla Carter che gioco stia facendo, ma lei insiste dicendogli che non lo sta manipolando. Sheila insiste, cercando di convincerlo a collaborare insieme per colpire i Forrester, ma Deacon resiste al suo invito. Sheila ribatte, quasi pregandolo, di essere disperata; non può farcela da sola. Per questo motivo ha bisogno del suo aiuto…











