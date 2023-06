Beautiful/ Anticipazioni 21 giugno 2023: Sheila vuole uccidere Steffy, ma Taylor…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 21 giugno 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 21 giugno ci svelano che Brooke dice a Liam di non essere d’accordo sul fatto di far credere a Steffy che lui sia ancora suo marito. La Logan comprende la situazione, ma non si può continuare così: la giovane Forrester deve sapere al più presto di Finn. Intanto Baker avvicina Sheila e le chiede se le viene in mente qualcuno che possa avercela a morte con suo figlio e che possa quindi averlo spinto ad uccidere. Nella sua stanza, Steffy dice a suo padre che non riesce a ricordare nulla, vede solo immagini offuscate. Arriva anche Taylor che apprende come il vice capo sia tornato da lei per tentare di interrogarla. Steffy vuole catturare il responsabile che le ha fatto questo per assicurarlo alla giustizia.

Beautiful/ Anticipazioni 20 giugno 2023: Steffy, ancora ricordi frammentati ma...

Taylor è positiva: lei ricorderà quando si sentirà sarà pronta. Steffy vuole solo tornare a casa, da Kelly e Liam. Sono la ragione per cui continua a combattere. Una volta che i suoi genitori sono usciti dalla stanza, la ragazza rimane sola. Sheila approfitta del fatto che Steffy si sia addormentata per entrare e tentare di ucciderla…

Beautiful/ Anticipazioni 19 giugno 2023: Baker vuole interrogare Steffy, lei ricorda qualcosa?

Beautiful, anticipazioni puntata 21 giugno 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Brooke si lamenta con Liam che Steffy sta diventando sempre più dipendente da lui e Hope interviene dicendo che la sorellastra non sa nemmeno di Finn e Hayes. Crede che Liam dovrebbe essere l’unico a dirglielo nel modo più sensibile possibile. Intanto, Sheila è in collera con Steffy e si chiede perché non l’abbia mai accettata in famiglia, mentre stringe sempre più forte il tubo della flebo. In quel momento entra Taylor che le chiede cosa stia facendo… Nel corridoio dell’ospedale, la famiglia discute sul fatto che Liam dovrebbe parlare con Steffy per dirle dell’esistenza di Finn e Hayes. Ridge vuole essere presente quando lui lo farà…

Beautiful/ Anticipazioni 16 giugno 2023: Ridge sotto shock dal racconto di Taylor su Sheila

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Steffy riprende i sensi, ma scambia Liam per suo marito e a quel punto tutti capiscono che la ragazza ha rimosso il trauma della sparatoria, e quindi non ricorda neanche più di essere sposata con Finn. Brooke non tollera la situazione perché in questo modo stanno facendo soffrire Hope, e in effetti la ragazza appare in ansia. Per questo motivo insiste sul fatto che Steffy debba conoscere tutta la verità, ma sia Taylor che Bridget sono contrarie: ciò potrebbe compromettere le condizioni fisiche e mentali della ragazza, che al momento è molto fragile.

Il vice capo Baker arriva in ospedale perché vuole interrogare Steffy, ma la giovane alla domanda su chi le abbia sparato, ha solo ricordi precari. Sheila è in ansia perché teme di essere scoperta. Alla Forrester, Carter scarica Paris, poi ammette con Quinn di provare ancora dei sentimenti per lei – sentimenti che la Fuller ricambia. L’avvocato si rende conto che le cose tra la donna ed Eric non vanno più come un tempo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA