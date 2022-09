Beautiful/ Anticipazioni 21 settembre: Quinn e Carter, scelta definitiva sul futuro

Beautiful, anticipazioni puntata 21 settembre: la mossa di Carter per Quinn

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di oggi, 21 settembre, ci svelano che Brooke ammette che la linea di gioielli di Quinn è una fonte di guadagno per l’azienda, e finché la Fuller non rimetterà piedi alla Forrester, la Logan accetterà la decisione di Eric. Brooke concorda con Ridge: Carter ha fatto un favore all’azienda mantenendo la linea, ed è sicura che Quinn resterà sola per il resto della sua vita perché è incapace di amare nessuno tranne se stessa.

Al loft di Carter, Quinn ha appena appreso che l’avvocato ha fatto in modo che la sua linea di gioielli restasse ancora in azienda. I due si lasciano andare a un momento di tenerezza, ma la Fuller sa che è sbagliato ricadere nello stesso errore e lo invita a dimenticarsi di lei. Entrambi cercano di capire cosa provano l’uno per l’altra: si tratta di amore oppure è una semplice e irrefrenabile passione? In ogni caso, Quinn e Carter finiscono per baciarsi e fare l’amore.

Beautiful, anticipazioni puntata 21 settembre: Paris annuncia a Zende di essersi trasferita

Nella puntata di oggi di Beautiful, Paris confida a Zende di aver trovato un posto in cui stare: si è trasferita nella casa sulla scogliera di Steffy. Il giovane stilista non sembra essere molto d’accordo sulla scelta, e la avverte che non avrà molta privacy. Paris, però, gli dice che è stanca di stare da sola e ama la compagnia. Zende si chiede se potrebbe essere imbarazzante vivere con il proprio capo, ma Paris afferma che Steffy e Finn sembrano entrambi piuttosto tranquilli. Inoltre non vede l’ora di conoscere meglio Finn.

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Ridge ed Eric parlano della presenza di Brooke in azienda, mentre Carter cerca di far ragionare i due sulla linea di gioielli di Quinn. Il Forrester senior, infatti, vorrebbe estromettere la moglie da ogni affare di famiglia, ma l’avvocato esorta Eric a mettere da parte i suoi sentimenti personali e trovare un modo per mantenere viva la linea di Quinn. Secondo lui, infatti, la collezione è molto preziosa e redditizia per l’azienda. Ridge è d’accordo, mentre Brooke comincia a sospettare di Carter e teme che tra lui e la Fuller ci sia ancora qualcosa.

Wyatt interroga sua madre su quanto accaduto con Carter e le chiede perché abbia sabotato in quel modo il suo matrimonio con Eric. Quinn evita di dargli spiegazioni e si limita a dire che l'avvocato sta cercando di riconquistare il suo rispetto alla Forrester. Poi riceve una chiamata da Carter e va da lui, senza dire nulla.











