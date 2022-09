Beautiful/ Anticipazioni 20 settembre: Carter fa ragionare Eric, Brooke sospettosa

Beautiful, anticipazioni puntata 20 settembre: Carter cerca di far ragionare Eric su Quinn

Beautiful torna regolarmente in onda da oggi, 20 settembre, dopo aver saltato l’appuntamento di ieri per lasciare spazio allo speciale TG5 sul Funerale della Regina Elisabetta II. Le anticipazioni della puntata di oggi della soap ci dicono che Ridge ed Eric parlano della presenza di Brooke in azienda, mentre Carter cercherà di far ragionare i due sulla linea di gioielli di Quinn.

Il Forrester senior, infatti, vorrebbe estromettere la moglie da ogni affare di famiglia, ma l’avvocato esorta Eric a mettere da parte i suoi sentimenti personali e trovare un modo per mantenere viva la linea di Quinn. Secondo lui, infatti, la collezione è molto preziosa e redditizia per l’azienda. Ridge è d’accordo, mentre Brooke comincia a sospettare di Carter e teme che tra lui e la Fuller ci sia ancora qualcosa.

Beautiful, anticipazioni puntata 20 settembre: Wyatt confronta Quinn

Nella puntata di oggi di Beautiful, Wyatt interroga sua madre su quanto accaduto con Carter e le chiede perché abbia sabotato in quel modo il suo matrimonio con Eric. Quinn evita di dargli spiegazioni e si limita a dire che l’avvocato sta cercando di riconquistare il suo rispetto alla Forrester. Flo si chiede se Quinn si aspetta che Eric la riaccolga in azienda, e lei le risponde dicendole che sa quanto la sua linea di gioielli sia troppo preziosa per essere scaricata da Eric.

All’improvviso, Quinn riceve una telefonata da Carter, il quale insiste affinché lo incontri a casa sua. Poi chiude bruscamente la chiamata e alle domande del figlio, la donna continua ad agire in modo sospetto. Infine, nella casa sulla spiaggia, Paris inizia il suo trasloco: è felice di stare con Steffy e Finn che l’hanno accolta a braccia aperte.

Beautiful, dove eravamo rimasti: Quinn e Carter, ultimo addio

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Carter non è pronto a lasciare andare Quinn e le confessa i suoi sentimenti. La donna è però decisa a troncare per il bene di entrambi, nonostante anche lei ricambi il suo amore. Finn e Steffy ringraziano Paris per il prezioso aiuto con Hayes. La coppia poi apprende che la sorella di Zoe non ha un posto dove andare al momento, quindi la figlia di Ridge le fa una proposta inaspettata: trasferirsi da loro in attesa che trovi una sistemazione migliore. In questo modo, Paris potrà aiutare Steffy con il bambino, senza dover assumere un’altra tata, e allo stesso modo potranno continuare a lavorare insieme.

