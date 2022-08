Beautiful/ Anticipazioni 22 agosto: Brooke contro il rinnovo dei voti di Eric e Quinn

Beautiful, anticipazioni puntata 22 agosto: Brooke contro Quinn

Le anticipazioni sulla puntata di Beautiful di oggi, 22 agosto, svelano che Eric ha acconsentito al rinnovo dei voti nuziali con Quinn, ed è molto entusiasta. Lo stilista ha invitato i suoi parenti più stretti a villa Forrester per l’evento, che sarà celebrato proprio da Carter, su richiesta dello stesso Eric. Nessuno, tranne Shauna e Paris, sanno della tresca di Quinn e l’avvocato. La sorella di Zoe, però, potrebbe non riuscire ancora per molto a mantenere il segreto: interromperà la cerimonia rivelando tutto?

Intanto, Brooke è sul piede di guerra e affronta Quinn, dopo che quest’ultima ha tentato per l’ennesima volta di convincere Eric a liberarsi di lei. La Logan le dice che farà di tutto affinché Eric capisca l’errore che ha commesso sposandola e dandole un’altra possibilità.

Beautiful, anticipazioni 22 agosto: Shauna ha i sensi di colpa

Nella puntata di oggi di Beautiful, Eric è molto felice all’idea di rinnovare i voti con Quinn e quindi di consolidare il loro matrimonio. Allo stesso tempo, lo stilista ringrazia Shauna per la gioia che ha portato a villa Forrester: è anche merito suo se le cose tra lui e sua moglie sono migliorate. La donna, però, comincia a sentirsi in colpa all’idea di dover continuare a mantenere il segreto sulla notte di passione tra Quinn e Carter. Infatti, Shuana ha dovuto mentire più volte a sua figlia Flo, con cui si confidava sempre su ogni cosa.

Altrove, Quinn e Carter pregano Paris, l’altra persona a conoscenza del loro segreto, di non svelare nulla a Eric e Zoe su quanto accaduto tra loro. La verità potrebbe distruggere le loro vite.

Beautiful, dove eravamo rimasti: Eric chiede a Carter un favore…

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Ridge informa Steffy della cerimonia di rinnovo di Eric, spiegando che intende parteciparvi solo per rispetto al padre e per farsi perdonare l’aver boicottato le loro nozze. Intanto, Brooke esprime ad Eric ancora una volta il suo disappunto su Quinn, dicendogli che non si fida di lei.

Quinn prende Carter in disparte: non è per niente felice abbia accettato la richiesta di Eric, ma intende comunque andare fino in fondo con il rinnovo dei voti. Paris arriva e li vede insieme, fraintendendo la situazione. Quinn si scontra quindi con la sorella di Zoe.

