Beautiful, anticipazioni settimana 21-27 agosto 2022/ Hope fa visita a Liam e…

Beautiful, anticipazioni settimana 21-27 agosto 2022: Eric “scarica” Brooke e…

Cosa succederà nei prossimi episodi di Beautiful in onda la prossima settimana? Stando alle anticipazioni ci saranno numerosi colpi di scena che riguarderanno la morte di Vinny. Justin si confida con Thomas e gli spiega il motivo delle sue azioni. questo punto comincia a raccontargli da dove nasce il suo rancore nei confronti di Bill: è una storia cominciata molti anni fa e basata sul fatto che l’uomo avrebbe da sempre sottovalutato le potenzialità di Justin e non avrebbe in alcuna circostanza riconosciuto le sue capacità. Liam e Bill sperano di uscire presto di prigione grazie a Justin il quale tiene rinchiuso Thomas per impedirgli di scagionare Liam dall’accusa di omicidio.

Beautiful/ Anticipazioni 19 agosto: il folle piano di Justin verso Bill e Liam

Un’altra verità tenuta a freno è quella scoperta da Paris circa l’avventura tra Carter e Quinn. Paris vorrebbe liberarsi di questo peso ma Quinn le pone dubbi e sottili minacce dicendole che in caso di mosse sbagliate sarebbe responsabile della vita di molte persone. Intanto Hope fa visita a Liam in prigione. Alla fine del colloquio entrambi sembrano convincersi che la morte di Vinny non è stata soltanto una casualità. Quinn spinge per rinnovare la promessa di matrimonio con Eric, ma Brooke ha molti dubbi e cerca di convincere Eric ad allontanare definitivamente la donna. L’uomo però è intenzionato a organizzare la cerimonia e chiede a Brooke di non partecipare.

Rena Sofer lascia Beautiful/ In quale puntata Quinn dirà addio?

Beautiful, cosa è successo nella scorsa puntata? Justin cerca la vendetta!

Nella scorsa puntata di Beautiful, Thomas ha scoperto il tradimento di Justin. Il legale delle Spencer Publications non ha alcuna intenzione di tirar fuori Bill dalla prigione e la stessa sorte capiterà a Liam. Il Forrester è sconvolto da quanto scoperto e ora si trova in gabbia, impossibilitato a chiedere aiuto. La situazione diventerà davvero difficile, visto che lo Spencer continuerà ad avere grande fiducia nei confronti del suo braccio destro e rassicurerà il figlio che presto, molto presto, saranno fuori dalla prigione.

Beautiful/ Anticipazioni 18 agosto: i dubbi di Liam, Bill ha fiducia in Justin

Dopo anni di umiliazioni, Justin vuole vendicarsi di Bill. Il legale avrà le idee molto chiare. Impedirà a Thomas di andare da Baker e seppellirà la verità su Vinny. Dollar Bill la pagherà cara e lui prenderà possesso della Spencer Publications per cui ha lavorato tanto, senza avere in cambio niente, neanche la vicepresidenza, affidata invece a Liam. La vendetta è l’occasione giusta per ottenere quello che da anni spera di avere. In prigione, Liam incontra Bill per chiedergli se ci sono degli aggiornamenti. Bill, tuttavia, gli dice che non ci sono novità, ma che Justin si sta occupando del caso. Steffi e Ridge commentano la situazione e il comportamento di Bill.











© RIPRODUZIONE RISERVATA