Beautiful/ Anticipazioni 22 febbraio: Brooke e Ridge, guai in Paradiso?

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 22 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 22 febbraio ci svelano che Brooke e Ridge litigano; la Logan insiste che Liam e Hope non si trasferiranno e accusa il marito di non ascoltarla; lo stilista, invece, pretende che la giovane coppia cambi casa e punta il dito contro sua moglie, dicendole che non vuole Deacon nei paraggi. Altrove, Sheila si diverte a prendere in giro Deacon che sogna di riavere la sua famiglia: Brooke e Hope, tutti e tre insieme di nuovo. L’uomo è convinto che le tensioni tra la Logan e Ridge porteranno a una loro conseguente rottura, ed è in quel momento che lui sarà presente per lei, e avrà quindi una possibilità di tornare insieme.

Beautiful/ Anticipazioni 21 febbraio: Ridge decide per Hope, Brooke è furiosa...

Alla Forrester Creations, una modella flirta con Thomas. Steffy si rassicura sapendo che suo marito Finn non abbia altre donne che gli girano intorno, tranne una – Sheila Carter, sua madre naturale. I due fratelli parlano di Jack, padre biologico di Finn. Thomas si chiede se una parte di lui ne sia felice. Finn sta ancora elaborando il dolore che ha causato. Steffy pensa che sarà sempre così con Sheila coinvolta. Finn, però, non intende parlare di sua madre.

Beautiful/ Anticipazioni 20 febbraio: Deacon e Brooke ricordano il passato insieme

Beautiful, anticipazioni puntata 22 febbraio su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, a casa di Brooke, quest’ultima rassicura sua figlia: è fiduciosa che prima o poi lei e Ridge risolveranno la questione di Deacon. Il Forrester, intanto, arriva in ufficio e parla con Steffy e Thomas dell’ultima discussione avuta con Brooke. Steffy si dice sconvolta e non capisce il motivo per cui la Logan non possa schierarsi dalla parte di suo padre. Inoltre, la giovane è convinta che Brooke non sia davvero la donna perfetta per Ridge, ed è ora che anche lui se ne renda conto. Il ritorno di Taylor è alle porte?

Beautiful/ Anticipazioni 17 febbraio: Hope sogna in grande, vuole Brooke con Deacon

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Ridge ordina a Hope di trasferirsi: non può sopportare la presenza di Deacon. E se lei vuole avere dei contatti con lui, dovrà farlo lontano. La giovane Logan è in lacrime: non vuole e non può lasciare lo chalet, dove lei e Liam hanno costruito dei ricordi. Quando Brooke viene a sapere ciò che ha fatto Ridge, si infuria: come si è permesso di cacciare sua figlia di casa? Deacon è sicuro che la tensione tra Brooke e Ridge prima o poi esploderà, e solo in quel momento lui potrà approfittarne per riconquistare la donna. L’uomo si confida con Sheila, che però lo deride.











