Beautiful/ Anticipazioni 21 febbraio: Ridge decide per Hope, Brooke è furiosa…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 21 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 21 febbraio ci svelano che non visto, Deacon ascolta Ridge che ordina a Hope di trasferirsi per evitare che lui abbia a che fare con suo padre. Più tardi, quando Liam ritorna allo chalet, sua moglie gli racconta cosa gli ha detto Ridge: devono trovare un altro posto dove vivere a causa di Deacon. Hope è in lacrime perché questa era diventata la sua casa, si sentiva al sicuro e le piaceva l’idea che sua madre venisse lì quando i bambini tornavano da scuola. Sebbene sia reticente alla proposta di trasferirsi, Liam si trova d’accordo con Ridge e pensa che possa aver ragione: si costruiranno nuovi ricordi in un’altra casa. Hope, però, vuole restare lì.

Ridge rivela a Brooke di aver detto a Hope di trasferirsi altrove si proprio vuole passare del tempo con Deacon poiché lui non riesce a tollerare la sua presenza. Brooke è furiosa perché suo marito ha ordinato a sua figlia quello che doveva fare. Chi è lui per impedirle di vedere suo padre? Inoltre, Brooke è irritata poiché suo marito ha dato ordini a sua figlia in una casa che non è sua.

Beautiful, anticipazioni puntata 21 febbraio su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Sheila avverte Deacon che non può continuare ad approfittare di lei, venendo lì solo per mangiare il suo cibo, quindi gli suggerisce di tornare a vivere insieme. Deacon non può – deve salvaguardare la sua immagine per Hope e Brooke. Sheila se la ride e gli chiede se pensa davvero di avere una possibilità con la Logan. Notando la sua sicurezza, la Carter lo spinge a rivelare cosa è successo, e lui le racconta che ha notato un po’ di tensione tra Brooke e Ridge. Deacon spiega di aver sentito Ridge parlare con Hope e dire a sua figlia che doveva andarsene perché il rapporto lui stava influenzando il suo matrimonio.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Brooke vuole appoggiare Hope riguardo al fatto di riavere Deacon nella sua vita. Al contrario, Ridge si oppone con tutte le sue forze. Dalla sua parte ci sono Liam e Steffy, che temono che Hope si lasci fin troppo manipolare da Deacon. Intanto Katie annulla un pranzo con Carter, e ciò lo porta a riflettere. Paris crede che tra loro due ci sia del tenero, o quantomeno pensa che all’avvocato piaccia la moglie di Bill. Nel frattempo, Deacon si presenta da Brooke con l’intenzione di ringraziarla per tutto il sostegno che gli ha dato e cerca di farle ricordare i bei tempi quando stavano insieme. Sheila, invece, pensa a un altro modo per riavvicinarsi a suo figlio Finn e fargli capire quanto desidera far parte della sua vita per conoscerlo meglio. Ridge ordina a Hope di trasferirsi: non può sopportare la presenza di Deacon. E se lei vuole avere dei contatti con lui, dovrà farlo lontano.











