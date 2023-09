Beautiful/ Anticipazioni 22 settembre 2023: Finn prova a scappare!

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 22 settembre 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 22 settembre ci svelano che Finn ha ormai capito di trovarsi in balia di una donna psicopatica. Consapevole che sua madre gli abbia salvato la vita, il dottore sa anche di aver bisogno di tutte le cure necessarie per tornare alla normalità, perciò insiste e prega Sheila di portarlo in ospedale. Di fronte al rifiuto della donna, il giovane medico prova a scappare. La Carter, però, lo sorprende e gli chiede cosa stia facendo. Finn mente e le spiega che stava facendo dei test per vedere se può muoversi, ma ha capito di non essere in grado.

Beautiful/ Anticipazioni 21 settembre 2023: Taylor e Deacon, nasce un'amicizia?

Sheila, sospettosa, suggerisce di stabilire alcune regole di base. Quando è solo, cosa che secondo lei non accadrà spesso, non deve muoversi perché non è sicuro. Non metterà a rischio la sua salute e gli chiede di lasciarla fare: si prenderà cura di lui perché è sua madre. Finn è spaventato e le chiede se ha preso le medicine di cui ha bisogno. Sheila gli risponde che ha incaricato un amico.

Beautiful/ Anticipazioni 20 settembre 2023: Taylor chiede a Deacon notizie di Sheila

Beautiful, anticipazioni puntata 22 settembre 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Sheila chiede a Mike di prendere le medicine per suo figlio, ma lui sente che ha già rischiato la carriera per aiutarla a scappare. Da dentro la sua stanza, Finn ascolta la conversazione tra i due e si chiede chi sia questo amico misterioso con cui sua madre sta parlando. Sheila ricorda a Mike cosa è successo l’ultima volta che l’ha incrociata, e i flashback ricordano lei che gli aveva lanciato addosso un cane anni fa. Di fronte a tale minaccia, la guardia non può far altro che acconsentire all’ordine della Carter. Sheila nota che i poliziotti la stanno cercando, ma non sospetterebbero mai di lui. Per questo motivo Mike deve andare da solo.

Beautiful/ Anticipazioni 19 settembre 2023: Brooke e Ridge tornano insieme, Taylor sconfitta

Altrove, Brooke e Ridge si dicono preoccupati per Taylor poiché è in uno stato vulnerabile. Entrambi ripensano al modo in cui aveva dato fiducia a Sheila, salvo poi scoprire che era stata lei a uccidere Finn e a sparare a Steffy. L’attenzione si sposta su Sheila: Brooke si chiede se Ridge ha avuto informazioni dal vice capo Baker…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Brooke e Ridge tornano insieme, Taylor non la prende affatto bene. Si reca a Il Giardino per chiedere a Deacon informazioni su dove possa essere finita Sheila, e finisce per confidarsi con lui. Nel frattempo, lontano da tutti, Finn si è risvegliato ma ha ricordato cos’è successo la notte della sparatoria e di come Sheila abbia quasi ucciso lui e Steffy. Il dottore si rende conto che sua madre sta perdendo il controllo e giura che riuscirà a tornare a casa dalla sua famiglia. In un modo o nell’altro.

Intanto, Quinn e Carter si godono momenti felici insieme, mentre Eric annuncia alla famiglia di essere tornato a far coppia con Donna. A Il Giardino, Taylor e Deacon familiarizzano e tra loro sembra nascere una certa intesa.











