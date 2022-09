Beautiful/ Anticipazioni 22 settembre: Quinn non vuole più ferire Eric, ma lui…

Beautiful, anticipazioni puntata 22 settembre: Steffy dubbiosa su Carter, Ridge la rassicura

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di oggi, 22 settembre, ci svelano che Ridge pensa che sia stato un bel gesto offrire a Paris un posto dove stare. La conversazione poi si sposta su Carter e Quinn. Steffy non sopporta quello che la Fuller ha fatto. Ridge, invece, pensa che la donna sia finalmente uscita dalle loro vite. In quel momento, Flo entra con dei documenti legali, alla ricerca di Carter. Ridge nota che l’avvocato prima era in ufficio, ma non sa dove si trovi ora.

Beautiful/ Anticipazioni 21 settembre: Quinn e Carter, scelta definitiva sul futuro

Dopo che Flo è andata via, Ridge decide che non guarderà i documenti per il divorzio di Eric, ma dice a Steffy che vuole essere sicuro che Carter ne sia al corrente. Steffy suggerisce di chiamarlo, non prima di esporre i suoi dubbi su Carter: è un po’ imbarazzante che il divorzio del nonno sia gestito dallo stesso uomo che ha contribuito alla fine del suo matrimonio. Ridge, però, non crede che Carter sbaglierà di nuovo, perché è sicuro che il suo amico sia stato manipolato da Quinn.

Beautiful/ Anticipazioni 20 settembre: Carter fa ragionare Eric, Brooke sospettosa

Beautiful, anticipazioni puntata 22 settembre: Quinn non vuole più ferire Eric

Nella puntata di oggi di Beautiful, a casa di Carter, Quinn è consapevole di aver ferito Eric, e non vuole farlo di nuovo. La donna non sa, però, che suo marito è invece determinato a porre fine al suo matrimonio al più presto possibile. Carter le ricorda che è stata lei ad averlo allontanato, al che Fuller ammette di aver sbagliato. Se Eric trovasse un’altra donna, lei ne resterebbe male.

D’altra parte, Quinn sa che il loro matrimonio è finito e che devono andare avanti con le loro vite. E lei vorrebbero farlo con Carter, ma allo stesso tempo sa di non poterlo fare. La donna è ancora molto combattuta…

Beautiful non va in onda oggi, perché?/ Anticipazioni prossima puntata 20 settembre

Beautiful, dove eravamo rimasti: Carter salva la linea di gioielli Quinn

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Brooke ammette che la linea di gioielli di Quinn è una fonte di guadagno per l’azienda, e finché la Fuller non rimetterà piedi alla Forrester, la Logan accetterà la decisione di Eric. Brooke concorda con Ridge: Carter ha fatto un favore all’azienda mantenendo la linea, ed è sicura che Quinn resterà sola per il resto della sua vita perché è incapace di amare nessuno tranne se stessa.

Al loft di Carter, Quinn ha appena appreso che l’avvocato ha fatto in modo che la sua linea di gioielli restasse ancora in azienda. I due si lasciano andare a un momento di tenerezza, ma la Fuller sa che è sbagliato ricadere nello stesso errore e lo invita a dimenticarsi di lei. Entrambi cercano di capire cosa provano l’uno per l’altra: si tratta di amore oppure è una semplice e irrefrenabile passione?

