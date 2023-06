Beautiful/ Anticipazioni 23 giugno 2023: Steffy scopre che Finn è morto…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 23 giugno 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 23 giugno ci svelano che Hope spera che Steffy possa ricordare chi è stato a sparare, e Brooke sa che Ridge farà ogni cosa in suo potere pur di trovare l’assassino di Finn. Nella sua stanza, Steffy ha appena ricordato suo marito ed esprime il desiderio di poterlo vedere insieme al piccolo Hayes, ma i presenti trattengono a fatica le lacrime, consapevoli che dovranno darle la tragica notizia. Ridge si avvicina al letto della figlia e le ricorda che non era sola nel vicolo quando le hanno sparato. Finn era lì; con coraggio la proteggeva. Thomas e Taylor le dicono quanto l’amava ed era lì per lei fino alla fine. Steffy chiede perché stanno parlando al passato, e a quel punto suo madre le rivela che Finn non c’è più, è morto. La giovane Forrester scoppia a piangere, mentre Taylor cerca di tenerla per consolarla. Anche Sheila sta piangendo, consapevole di essere lei l’unica colpevole di omicidio…

Steffy si chiede cosa sia successo: qualcuno ha sparato e ha ucciso Finn? Nel corridoio, Brooke vorrebbe tanto essere lì presente con Ridge per supportarlo in questo momento così terribile. Hope e Bridget la incoraggiano a lottare: hanno superato ogni cosa, e riusciranno anche stavolta a farlo. Inoltre la Logan si dice un po’ sollevata che si siano decisi a dire la verità a Steffy: era inutile continuare a mentirle su Finn.

Beautiful, anticipazioni puntata 23 giugno 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, tra le lacrime, Steffy si chiede come abbia potuto dimenticarsi di Finn. Suo marito, l’uomo che ama. Poi si rivolge a Liam, dicendogli che credeva davvero che stessero ancora insieme. La Forrester è incredula per l’amnesia che ha avuto. Steffy poi ricorda che Sheila è la madre naturale di Finn e si rende conto che la donna sta soffrendo; aveva appena conosciuto suo figlio, e ora lui non c’è più. Sheila non sa se riuscirà mai ad accettarlo o capirlo. Com’è potuto succedere? Taylor afferma che quello che è successo è insensato, e non è giusto che Hayes cresca senza suo padre. Ma Finn non sarà mai dimenticato.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, il vice capo Baker interroga Steffy e spera di riuscire a carpire qualche dettaglio in merito alla notte della sparatoria, ma la ragazza ha solo ricordi frammentati. Inoltre è convinta che Liam sia ancora suo marito. Brooke e Taylor hanno opinioni diversi su Steffy e la sua memoria: per la Logan, la giovane ha il diritto di sapere cos’è successo a Finn, ma la dottoressa sostiene che è ancora troppo traumatizzata per sforzarle di ricordare.

Sheila è in ansia perché teme di essere scoperta, quindi ha dei pensieri omicidi verso la nuora. Poi accade una svolta negli eventi: Liam, convinto da Brooke e Hope, si decide a raccontare a Steffy cos’è accaduto realmente la notte della sparatoria. Bridget ritiene che, dato che i parametri della paziente sono nella norma, è arrivato il momento di dirle tutto. Non appena Liam e gli altri familiari iniziano a parlare, Steffy lentamente ha immagini più nitide di Finn: si ricorda di lui, ma quando chiede di vederlo, tutti trattengono le lacrime…

