Beautiful/ Anticipazioni 22 giugno 2023: Steffy ricorda Finn, poi una dolorosa verità…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 22 giugno 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 22 giugno ci svelano che Sheila è sul punto di uccidere Steffy, ma l’arrivo di Taylor la ferma. La dottoressa pensa che la Carter stia ancora cercando di venire a patti con la morte di Finn, però le ricorda che presto sapranno chi gli ha sparato e lo arresteranno. In quel momento Steffy si sveglia e nella stanza entrano anche Thomas, Ridge e Liam. La giovane Forrester continua a chiedersi il motivo per cui Sheila sia ancora là, al che i suoi familiari cominciano a spiegarle che la donna ha subito una grande perdita. Bridget assicura Taylor che sia arrivato il momento di dire a Steffy tutta la verità su quanto le è accaduto. Liam spiega che ci sono alcune cose che non riesce a ricordare, ed è il loro lavoro ora aiutarla a riempire gli spazi vuoti. Dietro a tutti, Sheila stringe i denti per la frustrazione per questa nuova svolta degli eventi.

Brooke assicura Hope che Liam ha preso la decisione giusta: Steffy deve sapere la verità su Finn. Continuare a fingere che Liam sia suo marito non le avrebbe giovato. Bridget si augura che nessuno abbia bisogno del suo aiuto e che riescano ad essere più delicati possibili con Steffy.

Nella puntata di oggi di Beautiful, nella stanza di Steffy, Liam spiega che ci sono ancora alcune cose che lei deve sapere. Ben presto tutti i suoi cari scopriranno chi ha tentato di ferire lei e un’altra persona. Lentamente l’ex marito le spiega che la notte dell’incidente non era da sola, bensì si trovava insieme al dottor Jonathan Finnigan. Taylor le racconta che Finn è entrato nella sua vita nel momento in cui ne aveva più bisogno. A quel punto Steffy ha un’illuminazione: sono i ricordi del loro matrimonio!

Liam dice che la amerà per sempre perché sono stati sposati e hanno Kelly, ma lei ha anche un altro figlio, un maschietto avuto da Finn. Steffy improvvisamente pronuncia il nome di Hayes. Sembra che la memoria le sia in parte tornata, ma i familiari devono anche comunicarle una notizia dolorosa, ossia che suo marito, l’uomo che ama, non c’è più…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Steffy riprende i sensi, ma scambia Liam per suo marito e a quel punto tutti capiscono che la ragazza ha rimosso il trauma della sparatoria, e quindi non ricorda neanche più di essere sposata con Finn. Brooke non tollera la situazione perché in questo modo stanno facendo soffrire Hope, e in effetti quest’ultima appare parecchio a disagio. Brooke e Taylor si scontrano sulla questione. Il vice capo Baker arriva in ospedale perché vuole interrogare Steffy, ma la giovane alla domanda su chi le abbia sparato, ha solo ricordi precari. Sheila è in ansia perché teme di essere scoperta, quindi tenta una cosa disperata: cercare di uccidere la nuora.

Alla Forrester, Carter scarica Paris, poi ammette con Quinn di provare ancora dei sentimenti per lei – sentimenti che la Fuller ricambia. L’avvocato si rende conto che le cose tra la donna ed Eric non vanno più come un tempo.











