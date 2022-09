Beautiful/ Anticipazioni 23 settembre: Steffy vuole sposare Finn, ma c’è un problema

Beautiful, anticipazioni puntata 23 settembre: perché Steffy esita a sposare Finn?

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di oggi, 23 settembre, ci svelano che Steffy rivela a Ridge che Finn le aveva chiesto di sposarlo, ma lei ha esitato. Lo stilista le chiede se prova ancora qualcosa per Liam, ma sua figlia le risponde che è felice di stare con Finn, e vuole solo stare con lui. Quindi suo padre la esorta ad accettare la proposta di matrimonio perché pensa che il dottore sia un ottimo compagno per lei e ne apprezza le sue doti professionali e umanitarie.

Steffy ama Finn, vuole costruire una famiglia con lui. L’unico problema è che vorrebbe prima conoscere i genitori del suo futuro sposo; e davanti a questa richiesta, Finn è sembrato piuttosto turbato. E se il dottore nascondesse qualcosa?

Beautiful, anticipazioni puntata 23 settembre: Paris e Zende rallentano le cose

Nella puntata di oggi di Beautiful, alla Forrester, Paris fa i complimenti a Zende sulla sua ultima creazione, poi si dicono felici di essersi incontrati. I due condividono momenti di tenerezza: il giovane afferma di essere grato di averla nella sua vita, e lei si sente allo stesso modo. Tuttavia, nonostante i sentimenti che provano, i due giovani decidono di rallentare le cose, non volendo rischiare di perdere la loro amicizia, né di rendere le cose difficili al lavoro, dato che collaborano molto bene insieme. Per il bene di entrambi, scelgono di vivere la loro relazione un po’ alla volta.

L’argomento si sposta poi su Zoe. Poi Zende chiede a Paris se ha notizie di sua sorella e gli risponde di aver ricevuto alcuni messaggi e di averle dette di essersi trasferita da Steffy e Finn. I due vengono interrotti proprio da quest’ultimo, che arriva in ufficio.

Beautiful, dove eravamo rimasti: Quinn non vuole più ferire Eric

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Ridge confida a Steffy i suoi pensieri su Carter: lo stilista crede che sia stato manipolato da Quinn, ma è felice che la donna sia finalmente uscita dalle loro vite Flo entra con dei documenti legali, alla ricerca di Carter. Ridge nota che l’avvocato prima era in ufficio, ma non sa dove si trovi ora. Carter è in realtà nel suo loft, ancora in compagnia di Quinn. La Fuller è consapevole di aver ferito Eric, e non vuole farlo di nuovo. La donna non sa, però, che suo marito è invece determinato a porre fine al suo matrimonio al più presto possibile.

Carter le ricorda che è stata lei ad averlo allontanato, al che Fuller ammette di aver sbagliato. Se Eric trovasse un’altra donna, lei ne resterebbe male. D’altra parte, Quinn sa che il loro matrimonio è finito e che devono andare avanti con le loro vite. E lei vorrebbero farlo con Carter, ma allo stesso tempo sa di non poterlo fare. La donna è ancora molto combattuta…











