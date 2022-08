Beautiful/ Anticipazioni 24 agosto: Brooke sa tutto, Quinn e Carter nei guai

Beautiful, anticipazioni puntata 24 agosto: ora Brooke sa la verità

Le anticipazioni sulla puntata di Beautiful di oggi, 23 agosto, svelano che Brooke apprende da Paris che Quinn ha tradito Eric con Carter. La grande rivelazione avviene proprio mentre a villa Forrester è tutto pronto per la simbolica cerimonia di rinnovo dei voti. Come reagirà la Logan? Per lei è l’occasione per liberarsi di Quinn una volta per tutte, ma rischierà il tutto anche ferendo Eric?

Intanto, Katie parla con Donna e intuisce che la sorella è molto triste che l’ex marito stia riconfermando il suo impegno matrimoniale con Quinn; Donna è nostalgica del suo passato con Eric. Anche a distanza di anni, “la Logan di mezzo” sente di essere ancora molto legata a lui.

Beautiful, anticipazioni puntata 24 agosto: Steffy partorisce in acqua

Nella puntata di oggi di Beautiful, Finn e Steffy hanno optato per un parto in acqua a casa, e fanno nascere il loro bambino in una piscina allestita nel soggiorno. I genitori accolgono il loro bellissimo bambino Hayes e promettono di amarlo e proteggerlo. Mentre c’è aria di festa da Steffy e Finn (che non potranno partecipare al rinnovo dei voti di Eric e Quinn per ovvi motivi), Liam, sfortunatamente, rimane dietro le sbarre insieme a suo padre Bill per l’incidente di Vinny che si è trasformato in un crimine ben maggiore.

Come sappiamo, Thomas ha scoperto che non si è trattato di un incidente, ma il suo amico aveva deciso di lanciarsi davanti all’auto di Liam in modo che lo stilista potesse avere una possibilità con Hope! Ovviamente, ora Thomas è stato rinchiuso in una gabbia da Justin, che dovrebbe tirar fuori di prigione Liam e Bill, invece approfitta della situazione per rilevare la Spencer Publications. Riuscirà Thomas a smascherare Justin?

Beautiful, dove eravamo rimasti: Steffy entra in travaglio

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Steffy inizia ad avere le prime contrazioni, il che vuol dire che il bambino sta per nascere. Lei e Finn hanno deciso di avere un parto in acqua nella loro casa, e si preparano al lieto evento con l’aiuto di una dottoressa. Intanto, Ridge, Brooke e gli altri parenti sono invitati alla cerimonia per il rinnovo dei voti di Eric e Quinn, che sarà celebrata da Carter.

Prima di ciò, Brooke e Quinn hanno avuto un’accesa discussione. Per far sì che Eric creda ancora in lei e il suo matrimonio resti intatto, la Fuller prega Paris, a conoscenza del suo segreto, di tenere la bocca chiusa, arrivando a minacciarla. La giovane, però, non sembra spaventarsi troppo facilmente. E la loro accesa discussione viene ascoltata da qualcuno che giocherà un ruolo chiave nel rinnovo dei voti con Eric.











