Beautiful/ Anticipazioni 25 agosto: Brooke incalza Paris, la verità su Quinn e Carter

Beautiful, anticipazioni puntata 25 agosto:

Le anticipazioni sulla puntata di Beautiful di oggi, 25 agosto, svelano che Brooke ha appreso del tradimento di Quinn con Carter, e aspetta il momento giusto per chiedere a Paris altri dettagli al riguardo. Così, mentre la signora Forrester scende al piano di sotto per prepararsi al rinnovo dei voti nuziali, al piano di sopra Brooke incalza Paris; la sorella di Zoe quindi le rivelerà tutto ciò che sa su Quinn e Carter, incluso il fatto che Shauna ha mentito per coprire la sua migliore amica.

Per Brooke è l’occasione per smascherare Quinn davanti a tutti, sperando di allontanarla per sempre dalla famiglia Forrester. Alla Logan non piace spezzare il cuore di Eric, ma non vede l’ora di avere la soddisfazione di disfarsi di Quinn. Forte di ciò che ha scoperto, Brooke interrompe la cerimonia e cerca di far ammettere alla Fuller di aver tradito suo marito…

Beautiful, anticipazioni puntata 25 agosto: Hayes sta per nascere

Nella puntata di oggi di Beautiful, a casa di Steffy e Finn, i neogenitori saranno al settimo cielo mentre si preparano ad accogliere il loro bambino. Joanne, l’ostetrica che in passato aiutò Caroline Spencer a partorire in acqua a casa nel 2016, è pronta per assistere Steffy durante questo momento di gioia. Sembra che il nome scelto dalla coppia sia Hayes…

Intanto, Katie ascolta con molta apprensione i ricordi di Donna su quando lei ed Eric erano una felice coppia sposata. La Logan è molto nostalgica e dalle sue parole appare chiaro che non abbia mai dimenticato il suo ex marito. Alla fine, Katie riesce a farle ammettere che se Eric fosse disponibile, lei non ci penserebbe due volte a tornare insieme a lui.

Beautiful, dove eravamo rimasti: Quinn minaccia Paris, Brooke ascolta tutto

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Brooke apprende da Paris che Quinn ha tradito Eric con Carter. La grande rivelazione avviene proprio mentre a villa Forrester è tutto pronto per la simbolica cerimonia di rinnovo dei voti. Katie parla con Donna e intuisce che la sorella è molto triste che l’ex marito stia riconfermando il suo impegno matrimoniale con Quinn.

Intanto, Finn e Steffy si preparano alla nascita del loro bambino. Steffy ha deciso di partorire in acqua a casa e si affida all’aiuto di un’ostetrica e del suo compagno. Altrove, Liam e Bill attendono il loro destino in prigione, mentre Justin approfitta della situazione per occupare la Spencer Publications…

