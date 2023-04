Beautiful/ Anticipazioni 26 aprile: Ridge e Brooke, lite furiosa a causa di Deacon

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 26 aprile

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 26 aprile ci svelano che Brooke interviene per sedare la lite tra Ridge e Deacon, prendendo le difese di quest’ultimo. Lo stilista si infuria, mentre la moglie gli prega di perdonarla; insieme hanno superato molte cose, e possono farlo di nuovo. Ridge preme sul fatto che Deacon abbia dormito nel loro letto, quindi continua a insultare lui. Brooke lo supplica di smetterla e urla a Ridge di fermarsi. Il Forrester è furioso, ancora di più, e pensa al fatto che non è mai abbastanza per lei perché appena qualcuno come Bill o Deacon chiedono il suo aiuto, Brooke corre subito da loro. La Logan ha solo bisogno di sapere se suo marito riesce a perdonarla perché non può vivere senza di lui. Ridge, però, si sente deluso da sua moglie che lo ha preferito a Deacon, quindi si allontana mentre Brooke lo implora di restare e chiarirsi.

Alla Forrester, Hope e Steffy discutono sul futuro del matrimonio di Brooke e Ridge, prendendo le difese dei loro rispettivi genitori. Steffy accusa Brooke di aver fatto tornare Deacon nelle loro vite, ferendo così, ancora una volta, Ridge. A Hope dispiace per l’intera situazione, mentre la Forrester è sicura che Ridge stavolta non perdonerà affatto la Logan.

Nella puntata di oggi di Beautiful, dopo essersi battuto con Deacon e aver riportato ferite sul volto, Ridge torna a casa dove trova Taylor, Steffy e Thomas. Una volta riunitosi con la sua famiglia, il Forrester afferma di non poter superare il tradimento di Brooke con Deacon, e di non poter quindi continuare il matrimonio con la Logan. Nello stesso momento, Brooke torna a casa da Hope e Liam, ai quali racconta di aver rivelato a Ridge tutta la verità, ma era troppo tardi perché, a quanto pare, suo marito aveva già saputo di lei e Deacon da Taylor. Hope lo sa perché gliel’ha detto Steffy, poi chiede a sua madre se Ridge abbia ascoltato la sua versione delle cose. Brooke le spiega di averlo fatto, ma non è sicura che ora faccia molta differenza…

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Taylor anticipa Brooke nel raccontare a Ridge cos’è successo tra sua moglie e Deacon la notte di Capodanno. Il Forrester vuole affrontare la Logan, la quale conferma la versione della dottoressa; a quel punto, Ridge, furioso, affronta Deacon e i due se ne danno di santa ragione nello sgabuzzino de Il Giardino. Brooke interviene appena in tempo per impedire che accada il peggio. Intanto Steffy gongola con Hope sul fatto che il matrimonio di suo padre con Brooke ha i giorni contati. Sheila, invece, esprime tutto il suo supporto a Taylor e si augura che Ridge possa tornare da lei.











