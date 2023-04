Beautiful/ Anticipazioni 24 aprile: Ridge contro Deacon, volano pugni e non solo!

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 24 aprile

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 24 aprile ci svelano che Ridge aggredisce Deacon accusandolo di aver approfittato di Brooke, inducendola a bere e poi finendo nel suo letto. Intanto Brooke si chiede se ora Taylor avrà ottenuto la sua vittoria per averla preceduta nell’aver detto a Ridge di lei e Deacon. La Logan non si dà per vinta: è convinta che lei e Ridge supereranno anche questo ostacolo. Tra lei e Deacon c’è stato solo un bacio e lei se ne è assunta la responsabilità. Taylor si chiede se l’abbia fatto, perché questo schema va avanti da anni ormai. Brooke non vuole essere psicoanalizzata, specialmente dalla sua rivale. Poi cerca di spiegarle cos’è davvero successo la notte di Capodanno tra lei e Deacon. C’è stato un bacio, lui ha passato la notte là, ma non è successo nulla. Non ricorda niente dopo aver bevuto il suo primo bicchiere e non capisce neanche perché abbia avuto una ricaduta.

Brooke e Taylor amanti in Beautiful?/ La verità nelle anticipazioni americane

Taylor non le crede e pensa che la donna si stia inventando delle scuse per giustificare il suo tradimento. Brooke è stanca dei suoi giudizi e dichiara che Ridge si fida di lei, che la ama e supereranno anche questo. Insieme ci riusciranno. A quel punto Taylor si chiede dove sia finito lo stilista…

Beautiful, anticipazioni puntata 24 aprile su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, alla Forrester Creations, Hope ripensa a sua madre che si è detta convinta nel dire a Ridge cos’è successo con Deacon la notte di Capodanno. Steffy entra in ufficio e nota che appare preoccupata, quindi le chiede se sia successo qualcosa al di fuori del lavoro. Hope sospira e chiede a cosa voglia insinuare. Steffy è dispiaciuta per lei a causa di sua madre, poi le fa sapere che ora il “piccolo” segreto di Brooke è stato scoperto…

Beautiful/ Anticipazioni 20 aprile: Brooke vuole dire la verità, ma Taylor...

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Steffy e Thomas scoprono che Deacon non solo ha baciato Brooke, ma ha passato anche la notte da lei! I due fratelli poi raccontano tutto a Taylor, che ne rimane sconvolta. La dottoressa è decisa a raccontare a Ridge tutta la verità. Lo stilista rimane turbato e si confronta con Brooke, la quale gli confessa ogni cosa, confermando quindi la versione di Taylor. Ridge perdona sua moglie e le dice che supereranno tutto insieme, ma prima deve affrontare Deacon. Grace non accetta che Carter frequenti sua figlia, in quanto ritiene che Paris meriti qualcuno migliore – come Zende. Nonostante provino attrazione, l’avvocato cerca di far capire a Paris quanto sia pericolosa questa loro relazione, e oltretutto lui non vuole essere di nuovo colui che ruba la donna di un Forrester. Non appena appreso che Carter ha troncato la relazione con sua figlia, Grace è soddisfatta ma lo avvisa che lo terrà d’occhio.

Beautiful/ Anticipazioni 19 aprile: Ridge, Taylor è decisa a raccontargli tutto!

© RIPRODUZIONE RISERVATA