Beautiful/ Anticipazioni 26 gennaio: Brooke e Hope difendono Deacon da Ridge!

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 26 gennaio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 26 gennaio ci svelano che Quinn trova Carter in ufficio e i due hanno modo di parlare della loro storia passata, di quanto fossero attratti l’uno dall’altra, e di come hanno deciso di mettere fine a tutto affinché lei tornasse da suo marito Eric. Non si sente dispiaciuto per se stesso; sapeva che era sposata quando si sono innamorati. Carter era ingenuo a credere che avrebbe rinunciato a tutto questo per lui. Quinn insiste che la loro storia era reale. Katie origlia parte della conversazione mentre Carter e Quinn ricordano la decisione della donna di restare con suo marito. Chiede a Quinn come sta; ha sentito che stanno ancora affrontando delle sfide. Quinn si fa beffe del fatto che le cose andrebbero meglio se le sorelle Logan rimanessero fuori dalle loro vite. Katie entra e ricorda a Quinn che tengono a Eric, motivo per cui continuano a intromettersi.

Beautiful/ Anticipazioni 25 gennaio: Deacon vuole riconquistare Brooke

In ufficio, Ridge e Liam parlano della relazione passata tra Brooke e Deacon. Pur ammettendo che quest’ultimo sia il padre naturale di Hope, ciò non significa che possa far parte della sua vita. Devono assicurarsi che Hope non venga catturata dal suo fascino. Liam deve essere lì per proteggerla. Il giovane Spencer giura di proteggere sua moglie, costi quel che costi. Ridge è contento di sentirlo – loro due terranno Deacon lontano da Hope.

Sean Kanan, Deacon Sharpe di Beautiful:"vittima di bullismo"/"Mi rifugiavo nell'alcol, poi mia moglie…"

Beautiful, anticipazioni puntata 26 gennaio su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Brooke vuole assicurarsi che Deacon sia sincero quando dichiara che vuole far parte della sua vita. Lui si dice cambiato e promette loro che non le deluderà se saranno davvero pronte la possibilità di essere un padre, un nonno e persino un amico. Deve dimostrare a se stesso che vale qualcosa. Proprio in quel momento arriva Ridge che lo prende per il colletto e lo trascina verso la porta. Brooke ferma suo marito e gli ordina di lasciarlo stare. A lei si unisce Hope, e insieme impediscono a Ridge di maltrattare Deacon. Indignato, il Forrester chiede a sua moglie perché lo stia difendendo dopo tutto quello che ha fatto. Non può averlo vicino alle persone a cui tiene. Brooke dice che Hope vuole che rimanga, inoltre lui è suo padre. Non c’è niente che possiamo fare per cambiarlo. Deacon è meravigliato quando sente la Logan difenderlo.

Beautiful/ Anticipazioni 24 gennaio: Deacon pensa ancora a Brooke? E lei intanto...

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Deacon si presenta a casa di Brooke chiedendole una seconda possibilità: vuole una vita con lei. Ha chiuso con Sheila. Hope ascolta tutto ed esce allo scoperto, abbracciando suo padre. Brooke si commuove. Intanto, Liam e Ridge concordano sul fatto che devono proteggere Hope e Brooke e tenerle lontane da Deacon. Nel frattempo, Katie si incontra con Donna e le dice di essere dispiaciuta per il suo licenziamento. Non riesce a credere che Eric abbia permesso a Quinn di costringerlo a tagliarla fuori dalla sua vita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA