Beautiful/ Anticipazioni 26 luglio 2023: Steffy, qualcosa non va in Li: cosa le nasconde?

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 26 luglio ci svelano che Steffy comunica a Li che intende onorare la memoria di Finn con una veglia funebre. Prima, però, ha bisogno di vedere le ceneri di suo marito. Li reagisce male davanti alla richiesta della nuora, la quale le ricorda che non ha avuto neanche la possibilità di vederlo un’ultima volta per dirgli addio poiché lei ha deciso da sola di farlo cremare. Non sa nemmeno se ha sparso le ceneri. Li sussulta e glissa sulla domanda, dicendole che si rifiuta perché non vuole lasciarlo andare. Poi con una scusa se ne va, lasciando Steffy e Liam confusi sulla reazione della donna. La giovane Forrester comincia a sospettare che le nasconda qualcosa.

Quando torna a casa, Li aggiorna suo figlio incosciente della visita fatta a Steffy. Gli sottolinea di non essere ancora pronta a dire a tutti che lui è ancora vivo, ma si augura che prima o poi lui si svegli. Inoltre Li spera che Steffy le rimanga fedele. Finn si è preso una pallottola per lei, e sua moglie deve essere degna del suo amore.

Beautiful, anticipazioni puntata 26 luglio 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, mentre Liam continua a passare del tempo da Steffy, a villa Forrester Eric appare nuovamente sfuggente agli occhi di Quinn. Nel frattempo, Thomas cerca di giustificarsi con sua madre in merito al segreto che sapeva sulla ricaduta di Brooke. Il giovane stilista spiega a Taylor che voleva solo vedere i suoi genitori di nuovo insieme e felici come una volta. La dottoressa lo ringrazia, ed è convinta che ormai suo figlio sia cambiato, e che non abbia bisogno di ricadere nei suoi vecchi schemi manipolatori. Thomas comunque è davvero convinto che sua madre e suo padre meritino una seconda possibilità, perciò cerca di convincere Taylor a lottare per riprendersi Ridge.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Sheila viene arrestata dagli uomini del vice capo Baker, ma non senza prima aver lanciato una minaccia: tornerà per vendicarsi. Ben presto tutti i personaggi della soap vengono a sapere delle malefatte di Sheila Carter. Brooke e Taylor decidono di mettere da parte le loro tensioni dopo la tragedia che ha colpito Steffy. Mentre Liam continua a passare del tempo a casa dell’ex moglie per supportarla dopo la perdita del marito, scopriamo che Finn non è morto, ma è in fase di incoscienza: Li lo ha salvato e ha deciso di prendersi cura di lui, nella speranza che un giorno possa risvegliarsi.

Nessuno sa che Finn è ancora vivo. Steffy vorrebbe organizzare una veglia funebre per il marito, ma Li appare fin da subito incerta e rifiuta qualunque proposta, lasciando la nuora a chiedersi il motivo di tale reazione.











