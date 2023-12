Beautiful/ Anticipazioni 27 dicembre 2023: Ridge e Brooke in crisi, Hope affronta i Forrester

Anticipazioni Beautiful, puntata del 27 dicembre 2023: crisi tra Ridge e Brooke

Beautiful ritorna in onda oggi, mercoledì 27 dicembre 2023, con una nuova puntata ricca di colpi di scena, risvolti inaspettati e soprattutto liti e scontri tra le due famiglie da sempre rivali da una parte i Forrester e dall’altra le Logan. Nella puntata di oggi di Beautiful, infatti, il matrimonio tra Ridge Forrester (Thorsten Kaye) e Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) sarà sempre più in crisi. La Logan ha capito benissimo che il suo uomo sia indeciso tra lei e Taylor (Krista Allen)

La Promessa/ Anticipazioni 27 dicembre 2023, piano choc di Cruz: pronto ad uccidere Elisa

Dalle anticipazioni della puntata di Beautiful del 27 dicembre 2023, si apprende poi che Brooke delusa ed amareggiata per la crisi che sta attraversando il suo matrimonio si confiderà con la figlia Hope (Annika Noelle). Quest’ultima ha già i suoi problemi ed una storia complicata tra Liam e Thomas di cui rischia di farne le spese il piccolo Douglas ma nonostante tutto deciderà di aiutare la madre escogitando un piano.

Perchè Beautiful oggi 26 dicembre 2023 non va in onda?/ Quando torna la soap?

Beautiful, anticipazioni 27 dicembre 2023: Hope affronta Steffy e Thomas

Dagli spoiler su Beautiful puntata del 27 dicembre 2023 si scopre poi che Hope sarà determinata e combattiva nel rimettere le cose in chiaro non sopportando più la situazione che si è venuta a creare tra la madre e Ridge. E per questo arriverà alla Forrester Creations per affrontare Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Thomas (Matthew Atkinson), colpevoli di essersi messi in mezzo in faccende che non li riguardano. Hope, infatti sarà stanca del comportamento dei due e difenderà a tutti i costi le ragioni della madre.

Il Paradiso delle signore si ferma la settimana di Natale/ Anticipazioni prossime puntate

Hope piomberà dai due fratellastri come una furia e dirà chiaramente che non intenderà stare a guardare mentre cercano di distruggere il matrimonio di sua madre. Come reagiranno i due giovani? E soprattutto Ridge prenderà una decisione definitiva una volta per tutte? È chiaro a tutti infatti che Taylor è ancora innamorata del padre e Steffy insisterà per far si che i suoi genitori ritornino insieme. Per raggiungere il suo intento getterà fango sulla rivale storica della madre accusandola di aver fatto sempre soffrire il padre in questi ultimi anni. Anche Thomas sarà d’accordo con la sorella ma il suo piano principale sarà un altro: riprendersi a tutti i costi Hope.

Anticipazioni Beautiful del 27 dicembre 2023: Liam preoccupato per Hope

Infine, dalle anticipazioni su Beautiful puntata del 27 dicembre 2023 si apprende che Liam Spencer (Scott Clifton) sarà convinto che Thomas Forrester usi il piccolo Douglas per ricattare e manipolare Hope e per questo mette la moglie in guardia dal figlio di Ridge. Insomma ci sarà la resa dei conti tra i Forrester da una parte ed i Logan/Spencer dall’altra chi avrà la meglio?

Beautiful, soap statunitense giunta al trentatreesimo anno di vita, va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 13.45 su Canale 5. Dopo lo stop di ieri dovuto alle Festività tutti gli storici protagonisti della casa di moda americana torneranno a fare compagnia ai telespettatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA