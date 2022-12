Beautiful/ Anticipazioni 27 dicembre: Thomas e Paris vanno a vivere insieme

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 27 dicembre

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 27 dicembre ci svelano che Thomas è sconsolato perché ha perso l’appartamento che voleva. Paris si ritrova quindi senza un posto in cui stare. Di nuovo. Prima che possa rifare di nuovo le valigie, Paris la ferma: le ha promesso che avrà una casa e intende mantenerlo. Paris accetterà di rimanere lì solo se lo farà anche lui, dopotutto il posto è grande e ha due camere da letto. I due concordano di diventare coinquilini, anche se Thomas lo sarà solo temporaneamente.

Nel frattempo, Ridge si confronta con Carter in merito ai recenti avvenimenti tra lui, Quinn e il loro accordo con Eric. Lo stilista accusa l’amico di aver ferito suo padre, ma lui si difende, insistendo che non hanno tradito nessuno poiché l’idea è stata dello stesso Eric. Ridge si dice deluso; Carter non è più la persona che conosceva e di cui si fidava, e si chiede cosa gli abbia fatto Quinn. Carter spiega come hanno legato quando Zoe se n’è andata ed Eric aveva respinto sua moglie. Poi ammette che avrebbe dovuto dire tutto al suo amico. Ridge a quel punto gli chiede cosa prova davvero per Quinn.

Beautiful, anticipazioni puntata 27 dicembre

Nella puntata di oggi di Beautiful, Quinn chiede a Katie di andarsene in modo che possa stare da sola con suo marito. La donna gli racconta come Ridge l’abbia umiliata in ufficio. Eric le assicura che nessuno potrà più insultarla e incolparla di quanto successo. Il Forrester senior chiede a sua moglie se riuscirà a lasciarsi tutto alle spalle, compresi i suoi sentimenti per Carter. Quinn dice che è tutto ciò che le importa è suo marito, perché essere sposata con lui è il regalo più grande che abbia mai ricevuto, e ha amato ogni momento che hanno passato insieme. I due infine si dichiarano amore.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Deacon esorta Sheila a smettere di cercare di riallacciare i rapporti con suo figlio poiché è inutile mettersi contro i Forrester – lui ne sa qualcosa. Ma la donna non demorde, e riuscirà prima o poi a rivedere suo figlio Finn e suo nipote Hayes. Intanto, Katie è di nuovo da Eric, a cui dice che è inammissibile che lui abbia incoraggiato Quinn e Carter ad andare a letto insieme. A quel punto gli chiede se lui ami e si fidi davvero di sua moglie. Thomas, sfumato l’acquisto della casa che desiderava, convince Paris, molto restia a farlo, a restare nella sua casa che, se il suo acquisto fosse andato in porto, lui avrebbe dovuto lasciare. Lei, però, è ancora parecchio incerta.











