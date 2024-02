Beautiful/ Anticipazioni 27 febbraio 2024: Ridge ripensa a Brooke ed entra in crisi, ma Taylor…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 27 febbraio 2024

Beautiful torna questo primo pomeriggio, alle ore 13:45 su Canale 5, con una nuova imperdibile puntata. La fiction, arrivata alla trentatreesima stagione è una delle più longeve e seguite in Italia e all’estero. Oltre 100 Paesi nel mondo si sintonizzano per guardare gli intrighi amorosi che propone.

La prima puntata, in Italia, è stata mandata in onda nel 1990 su Rai 2, per poi passare a Mediaset qualche anno più tardi. Nell’appuntamento di oggi, il focus è su Brooke che riceverà una proposta di matrimonio inaspettata. Ora che Ridge l’ha lasciata qualcun altro cercherà di riavvicinarsi a lei.

Beautiful, anticipazioni puntata 27 febbraio 2024 su Canale 5

Nella puntata di oggi, Bill non si arrende con Brooke nonostante sia stato rifiutato da lei. La Logan, infatti, è stata molto chiara con lui: non vuole far soffrire la sorella, e si immagina solo al fianco della persona che ama di più al mondo ovvero Ridge.

Quest’ultimo, invece, comincia ad avere forti dubbi sulla scelta fatta. Nonostante sia felice con Taylor e stia passando delle bellissime giornate con lei nella casa al mare, Forrester ripenserà a Brooke e entrerà in crisi per come sia finito il loro matrimonio. A rimetterlo sulla giusta strada è Taylor, che lo aiuta a superare questo momento.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate, Bill cercherà di riconquistare Brooke tornata single dopo la rottura con Ridge che, intanto, sta vivendo bellissimi momenti con Taylor. Lo Spencer rivela a Liam di voler tornare con il suo primo amore e si reca dalla Logan convinto di poterla riconquistare.

La reazione di Brooke è inaspettata: la Logan, infatti, dirà a Bill che Katie aveva ragione a non fidarsi di lui dato che ha approfittato di un suo momento di debolezza. Nonostante l’imprenditore tenti di farla ragionare per portarla dalla sua parte, Brooke è irremovibile e conferma di non voler stare insieme a nessuno che non sia Ridge. Nel frattempo, Hope venuta a sapere che lo Spencer è tornato alla carica, vuole a tutti i costi che sia suo padre Deacon a conquistare il cuore della madre, il quale le aveva già fatto una proposta di matrimonio rifiutata dalla Logan.











