Beautiful/ Anticipazioni 27 ottobre: Steffy vede Sheila con in braccio suo figlio!

Beautiful, anticipazioni puntata 27 ottobre: Sheila vede suo nipote

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di oggi, 27 ottobre, ci svelano che Steffy torna a casa. E intanto Finn ha fatto entrare Sheila in casa, su insistenza di Jack. La donna parla con suo figlio, e si rammarica per averlo dato in adozione, che è stata la cosa più difficile che abbia mai fatto in vita sua. Sheila non ha mai smesso di amarlo e voleva vederlo… vuole anche vedere suo nipote. Chiede se assomiglia a Finn o Steffy. È davvero grata a Jack e Li che si sono presi cura di lui.

Sheila insiste sul fatto che metterà al primo posto i desideri del figlio, ma sta solo chiedendo un momento per abbracciare suo nipote, e poi sparirà dalle loro vite. Finn le chiede di giurare che se ne andrà e Steffy e i Forrester non dovranno mai più preoccuparsi per lei. Alla fine, il dottore si convince e va a prendere suo nipote nella culla, poi lo mette tra le braccia di sua madre. Sheila sussulta e si emoziona vedendo il piccolo Hayes.

Beautiful, anticipazioni puntata 27 ottobre: Steffy inorridita nel vedere Sheila con suo figlio

Nella puntata di oggi di Beautiful, Steffy è fuori casa sua, mentre dentro Finn sta dicendo a Sheila e Jack che dovrebbe riprendersi il bambino. In quel momento, Steffy entra, felice di poter riabbracciare la sua famiglia, ma di colpo si ferma e vede davanti a sé Sheila che tiene in braccio suo figlio…

A villa Forrester continuano le discussioni. Eric e Quinn rispondono fermamente a Brooke e Ridge, contrari al loro ritorno insieme, difendendo la propria libertà decisionale riguardo al loro matrimonio. E infine, stanco di sentirsi, Eric caccia Brooke e suo figlio.

Beautiful, dove eravamo rimasti: Sheila è a casa di Finn per vedere Hayes

Nelle precedenti puntate di Beautiful, il jet di Steffy e Hope non decolla per via del maltempo. La neo sposa capisce che è un segno del destino: deve tornare a casa. E la sensazione si fa via via più forte. Hope si rende conto di essere profondamente preoccupata. Steffy le ricorda che non sanno di cosa è capace Sheila e teme che non lascerà mai Finn e Hayes da soli. Il sesto senso di Steffy si rivela essere giusto poiché in quel momento la Carter è arrivata a casa sua per vedere suo figlio e suo nipote.

Quinn assicura a Eric che lo amerà anche se la sua disfunzione erettile sarà una condizione permanente. In quel momento, Brooke e Ridge arrivano e sono sorpresi nel vedere la Fuller in casa. Ciò che Carter aveva detto loro era quindi vero. Brooke inveisce contro la donna, ma Eric spiega di aver perdonato sua moglie e Ridge è contrariato. Quinn ribadisce che non stanno per divorziare e li implora di lasciar stare. Eric ha altro di cui occuparsi.

