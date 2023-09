Beautiful/ Anticipazioni 27 settembre 2023: Sheila continua a trattenere Finn

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 27 settembre 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 27 settembre ci svelano che Deacon continua a parlare con Taylor; i due si scambiano nuove confidenze su ciò che provano da quando Ridge e Brooke sono tornati insieme. Intanto Finn fa un ultimo tentativo per convincere Sheila a portarlo in ospedale, finché quest’ultima non gli mostra il certificato di morte: i medici avevano rinunciato a lui. Lei, invece, lo ha riportato in vita. Il giovane oppone resistenza: vuole assolutamente vedere Steffy e Hayes. Hanno bisogno di sapere che lui è ancora vivo! Sheila sta perdendo la pazienza, al che gli intima di aspettare perché ha solo questo breve momento insieme a suo figlio dato che ben presto dovrà tornarsene in prigione.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 10 maggio: Thomas e Finn cercano la verità da Vinny

Sul tetto della Forrester, Charlie e Carter interrompono Donna e Quinn mentre stavano discutendo tra loro su Eric. Rimasta sola con l’avvocato, la Fuller continua a tormentarsi: perché suo marito ha scelto di stare con la Logan? Tra tante donne a Los Angeles, doveva scegliere proprio la sua peggior nemica!

Beautiful, anticipazioni puntata 27 settembre 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, continuando le proprie confidenze, Deacon è ancora stupito per come sia finita male per Finn: era un così bravo ragazzo, e Steffy deve soffrirne ancora molto. Il cuore di Taylor è spezzato per sua figlia. Deacon si sente fortunata ad avere Taylor, la quale ammette che le manca sua figlia. Deacon pensa che sia un bene che Sheila non riesca a trovarla in Europa. Taylor è d’accordo, ma vuole trovare la Carter e farle pagare per quello che ha fatto alla sua famiglia. Nel frattempo, Sheila mostra a Finn una foto di Hayes, cosa che lo fa piangere brevemente prima di iniziare a chiedere di rivedere la sua famiglia. La Carter protesta e insiste che devono aspettare finché lui non starà meglio…

La promessa/ Anticipazioni 26 settembre 2023: Catalina fa una scoperta sul furto della spilla

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Taylor e Deacon iniziano a legare tra loro, ed entrambi parlano di come siano stati mollati rispettivamente da Ridge e Brooke. Nel frattempo, il vice capo Baker comunica ai due di aver scoperto che qualcuno ha aiutato Sheila a fuggire e fa il nome della guardia Mike. Quest’ultimo si lascia convincere dalla Carter ad andare in ospedale per prendere dei medicinali a Finn. Il dottore, rilegato su un letto, cerca per l’ennesima volta di convincere sua madre a lasciarlo andare affinché possa vedere Steffy e suo figlio.

Beautiful/ Anticipazioni 26 settembre 2023: Deacon in terapia da Taylor

Nel frattempo, Quinn non riesce ad accettare il fatto che Eric l’abbia tradita proprio con Donna, quindi decide di affrontare la sua rivale una volta per tutte: il confronto tra le due diventa acceso, e viene sedato solo dall’intervento di Charlie…











© RIPRODUZIONE RISERVATA