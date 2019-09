BEAUTIFUL/ Anticipazioni 27 settembre: quale sarà la versione di Bill?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 27 SETTEMBRE

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 27 settembre 2019, Canale 5 trasmetterà una nuova puntata della soap americana Beautiful. I fan non vedono l’ora di scoprire le anticipazioni, ma prima rivediamo quanto accaduto ieri: Thorne è appena entrato nella stanza di Bill e il suo volto tradisce una forte confusione su ciò che sta avvenendo. Visto il litigio precedente all’incidente, Thorne si chiede anche per quale motivo si trovi al capezzale del suo più grande nemico. Gli confessa anche di aver cercato di sostituirsi a lui come padre, ma di essere certo di doversi fare da parte. Per questo gli chiede di risvegliarsi e di fare il genitore, promettendogli di rispettarlo. Intanto, Quinn liquida in poche parole Pam nella speranza che vada via dalla villa. Deve ancora delle spiegazioni a Eric: lo stilista rivela a Pam di considerarla parte della famiglia, ma di non poter prendere posizione. Dopo tutto sia lei che Quinn sono nel suo cuore. La Fuller però ne approfitta per parlare ancora una volta del quadro. Secondo il suo punto di vista, Pam potrebbe aver spostato il ritratto di Stephanie solo per farla cadere in errore. La donna però decide di rivelare a Eric quale consiglio sua moglie abbia dato a Charlie. Il medico invece informa i Forrester che le condizioni di Bill sono stabili. Brooke chiede a quel punto di entrare nella stanza di Spencer e anche se Ridge fa un tentativo di fermarla, non riesce nel suo intento. Dai Forrester, Quinn sottolinea ancora una volta di credere che Pam sia instabile. La rivale a quel punto si assicura con poche schiacciate di portarsi a casa una vittoria: Charlie la ama, la gente si sposa e per quanto lei possa aver sbagliato, non raggiungerà mai i livelli di angherie messi in atto dalla Fuller. Quest’ultima invece rivela al marito di non sentire che la villa sia davvero sua. Dopo tutto non ha arredato gli ambienti e non c’è un solo oggetto che sia il suo. Eric di contro le ricorda di avere una grande famiglia e che sapeva del loro legame prima di sposarlo. Anche la moglie gli fa notare che conosceva fin dall’inizio il suo carattere combattivo. Mentre Ridge contesta ancora la scelta di Brooke, Logan parla in modo dolce a Bill. Le lacrime non mancano, anche se cerca di nascondere il dolore con mezzi sorrisi. Per invogliarlo a svegliarsi, gli ricorda infine i viaggi in mongolfiera. Immagini di loro come coppia felici, appassionati, in giro per tutto il mondo. Bill alla fine apre gli occhi quando Brooke gli sfiora la mano: l’ha trovata, proprio come gli aveva chiesto. Per aiutarlo a rimanere sveglio, decide di sventolargli una banconota da 100 dollari sotto il naso. Poi corre a dire a tutti gli altri la bella notizia.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI DEL 27 SETTEMBRE 2019

Dopo diverse puntate di Beautiful in attesa di un segnale, Bill si è deciso ad aprire finalmente gli occhi. Le parole dei suoi cari non sono servite a niente: sono state le lacrime di Brooke a permettergli di ritornare fra i vivi. Ora però la situazione si complica per qualcun altro. Visto che Spencer si sta riprendendo, il timore di Ridge e Thorne è che possa dare alla Polizia una versione diversa dell’incidente. Per il momento però il pensiero del suo nemico giurato è solo per Logan. La vuole ancora nella sua stanza e questo non può che alimentare la gelosia di Forrester. Bill in realtà vuole solo rivelare alla donna che ama di voler iniziare ad essere un uomo migliore. Per questo preferisce non indossare più la collanina con il suo storico ciondolo a forma di spada. Sceglierà quindi di non dire nulla al detective Sanchez, nella speranza di poter voltare pagina?

© RIPRODUZIONE RISERVATA